周庭棄保潛逃加國 港府：依法全力追捕 國安處及外交部強烈譴責 籲勿選不歸路

前香港眾志副秘書長周庭涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，須定期向警方報到。原定她在本月底需依時報到，惟她日前在社交媒體宣布「棄保」，指今年9月獲國安處有條件下「發回護照」後，已赴加拿大升學，並決定不會返港向警方報到，「大概一輩子」不回港。港府發聲明指，會全力依法追捕周庭，形容其誠信徹底破產，嚴厲譴責其畏罪潛逃的羞恥行為，勸喻她回頭是岸。國安處呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。
特區政府昨晚發出嚴正聲明，指周庭公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，會全力依法追捕，並嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為，勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。聲明提及，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。聲明又指，危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。
警方國安處昨早表示，留意到最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，並呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。
警方未有在稿中提及「周庭」名字，而是以「該女子」代替。警方指，該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據《香港國安法》第43條附表二的權力限制該名女子離境。其間該女子每次均按時向警方報到，態度合作。該名女子早前向警方透露希望能到外地升學並提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長其保釋至12月。
外交部亦強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。
周庭接受日媒訪問透露考慮申請庇護
周庭香港時間周日晚在社交平台帖文，交代「獲發回護照至棄保」經過，稱由於護照被沒收，國安處向她開出條件，須跟隨國安人員回深圳一天，包括參觀改革開放展覽及到訪騰訊總部，回港後被要求寫感謝信，最終在9月獲發護照。她在文中指，「經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理及心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」她強調，「並不是最初便有這樣的打算」，否認處心積慮欺騙國安處。周庭昨天以日語接受日本東京電視台視像專訪，是她宣布棄保決定後首度露面。她表示正考慮未來的計劃，包括申請庇護；又透露患上創傷後遺症，形容過去3年在香港無法再做任何事；又表示「已經決定再也不能回香港」。
議員指違反保釋承諾質疑誠信
協助反修例事件中被捕人士的立法會議員張欣宇表示，未聽過有反修例事件中被捕青年被要求回內地參觀，反而過去曾協助有關被捕人士申請回鄉證。他又相信有關人士若在自願的情況下「返去睇下亦好正常」，但質疑周庭違反保釋的承諾，指誠信有問題，對其聲稱的說法抱持懷疑，難以求證她聲稱被要求到內地參觀以換取取回旅遊證件的說法。
湯家驊：冀當局透露更多協商內容
行政會議成員、資深大律師湯家驊指，法律賦予警方與被扣押人士透過協商改變保釋條件，認為就這類政治敏感的課題上，當局應解釋得更清楚；若只聽當事人一面之詞，可能有政治上的偏見或誇大事件，反增加港人對國安法執行的誤解。湯家驊又指，警方可能基於避免對簿公堂，亦可能網開一面，給予機會周庭改過自新的機會，認為不應將警方的好意說成是處理不當。至於事件會否影響其他違反國安法被告的保釋機會，湯家驊相信警方會審時度勢考慮每宗案件的風險。
周庭2020年涉嫌違反《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，其後未有被落案起訴、需要定期向警方報到，旅遊證件亦已被扣留。她指前年就包圍警察總部案服刑完畢後，一直沒有參與政治、聯絡以往的朋友，至今年決定報讀加拿大一所大學的碩士課程。周庭向國安處提交赴加讀書的申請後，表示應對方要求寫下「悔過書」，其後再申請回鄉證並與國安處人員即日來回深圳。今年9月她成功取得護照，前往加拿大多倫多升學，至今第一個學期亦已將近完結。