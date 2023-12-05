周庭棄保潛逃加國 港府：依法全力追捕 國安處及外交部強烈譴責 籲勿選不歸路

前香港眾志副秘書長周庭涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，須定期向警方報到。原定她在本月底需依時報到，惟她日前在社交媒體宣布「棄保」，指今年9月獲國安處有條件下「發回護照」後，已赴加拿大升學，並決定不會返港向警方報到，「大概一輩子」不回港。港府發聲明指，會全力依法追捕周庭，形容其誠信徹底破產，嚴厲譴責其畏罪潛逃的羞恥行為，勸喻她回頭是岸。國安處呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

特區政府昨晚發出嚴正聲明，指周庭公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，會全力依法追捕，並嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為，勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。聲明提及，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。聲明又指，危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

警方國安處昨早表示，留意到最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，並呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

警方未有在稿中提及「周庭」名字，而是以「該女子」代替。警方指，該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據《香港國安法》第43條附表二的權力限制該名女子離境。其間該女子每次均按時向警方報到，態度合作。該名女子早前向警方透露希望能到外地升學並提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長其保釋至12月。

外交部亦強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。

