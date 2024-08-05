周文港：年輕人輪候公屋趨勢減少　招國偉：不認為「躺平」屬主流

房屋局早前表示，根據2022年統計調查的結果，30歲以下公屋非長者1人申請為3萬8千多宗，當中一半具有大專或以上學歷。選委界立法會議員周文港表示，有關申請數字已有減少，形容情況正好轉。他指出最年輕獲編配公屋的非長者1人申請的平均年齡為47至52歲，換言之如果年輕人年滿18歲就輪候公屋，要等候最少29年，加上有入息及資產限額，認為「此路不通」。

現時年輕人輪候公屋的趨勢有所減少

至於年輕人輪候公屋是否等同「躺平」，周文港在節目《千禧年代》說，各人際遇不同，而現時年輕人輪候公屋的趨勢有所減少，因此不用太擔心，但他強調年輕人應不斷努力向上流動，有關訊息必須帶出來。他又提到，當局放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，加上樓價下跌，相信有助年輕人向上流動。