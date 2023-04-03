周日10場遊行獲批 參與者須守蒙面法 有明顯辨識 鄧炳強斥有批評者挑動仇恨

天主教聖母聖衣堂昨舉辦紀念棕枝主日遊行，遊行人士須3至4人一排，50人為一組，相隔至少2分鐘分批出發。警方規定參加者不准蒙面，亦須手持棕枝、於手臂佩戴紅色絲帶。有遊行人士認為只是宗教儀式，卻要遵守額外的要求，只能無奈聽從。中環聖公會聖約翰座堂亦就棕枝主日舉辦遊行，遊行有相同規定，但不少人照戴口罩，部分人亦沒持棕枝。發展局及海濱事務委員會昨舉辦復活節帽子巡遊，參加者要全程戴上大會提供的帽及襟章，亦要守禁蒙面法。有參加者得悉不准戴口罩後離開，亦有參加者認為疫情未完，應讓參與者有選擇是否戴口罩的權利。大會指有逾1,000人參與，超出申請不反對通知書時預計的700人。另外，昨約100人參加杭州旅港同鄉會「喜迎杭州第19屆亞運會」集會和遊行，參加者須遵守禁蒙面法、穿著大會T恤，並於身上貼有識別貼紙，現場除了有約十多名便衣警員戒備，又安排交通警檢查遊行用的巴士。