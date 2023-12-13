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2023-12-13 14:14:34

周海媚去世｜傳患紅斑狼瘡全港約7000人染病　即睇患病因素及預防貼士

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香港女星周海媚11日因病過世，享年57歲。（圖／翻攝自周海媚工作室）

著名女星周海突然逝世，終年57歲，令人震驚，她更傳出患有紅斑狼瘡，雖然「海味」未曾公開承認患上此病，不過好友田啟文透露「海味」確實長期受到紅斑狼瘡困據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡(SLE)是一種自體免疫病，即免疫系統失調，約每1萬人就有4至15個病例，而香港約7,000人患上，女性多於15至45歲時發病。

女性多於15至45歲時發病

香港紅十字會指，患上紅斑狼瘡人士體內免疫系統失去平衡，產生過多不正常的抗體，對自己身體的細胞進行攻擊️，引致體內多個器官慢性發炎，造成系統性影響，治療不當容易反覆發作，每次的復發都有可能加重病情。

紅斑狼瘡。(香港紅十字會網頁截圖) 紅斑狼瘡。(香港紅十字會網頁截圖) 周海媚 周海媚 周海媚曾經是TVB當紅花旦，代表作還有夥拍黎明的《回到未嫁時》。 周海媚在劇集《大鬧廣昌隆》中小芙蓉的角色可謂深入民心。(網上圖片)

4大風險因素

患者所以患上紅斑狼瘡，香港紅十字會歸納4個風險因素，包括：

  • 遺傳因素：約有1至3%遺傳至下一代；亞洲和非洲人的流行率較高
  • 女性賀爾蒙：男性患者比例只佔一成，懷孕或服用含雌激素之避孕藥亦可能會令病情惡化
  • 免疫系統失調
  • 其他因素：例如紫外線、藥物、病毒或細菌感染、接觸化學物質及吸煙等

逾八成患者關節痛及皮膚現斑疹

至於紅斑狼瘡常見症狀，包括多過85%人會有關節痛、約80%患者皮膚斑疹、虛脫、非感染性高燒、對紫外線敏感，曬後皮膚有紅疹、異常疲倦，以至約25%至30%患者會有雷諾氏現象，即是手腳趾有壓力或遇冷，可變白色甚至紫藍色等。嚴重的紅斑狼瘡或會出現致命的併發症。

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日常生活小貼士

治療紅斑狼瘡方面，目前藥物是控制該病的主要方法。醫生會按病人受影響的器官及嚴重程度去選用藥物，希望能控制病情及病徵，減低病發次數及嚴重性，以及長遠地減輕對重要器官的傷害。另外，香港紅十字會亦提供日常生活貼士，供市民參考，包括：

  • 保持足夠休息
  • 適當紓緩壓力
  • 做足防曬功夫
  • 小心護理皮膚
  • 注意個人衛生及保持均衡飲食
  • 保持恒常運動
  • 避免使用口服避孕藥及不要吸煙等
有傳周海媚的死因與紅斑狼瘡症有關。 紅斑狼瘡症狀及成因 紅斑狼瘡症狀及成因 紅斑狼瘡症狀及成因
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