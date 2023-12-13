周海媚去世｜傳患紅斑狼瘡全港約7000人染病　即睇患病因素及預防貼士

著名女星周海媚突然逝世，終年57歲，令人震驚，她更傳出患有紅斑狼瘡，雖然「海味」未曾公開承認患上此病，不過好友田啟文透露「海味」確實長期受到紅斑狼瘡困擾。據香港紅十字會數據，系統性紅斑狼瘡(SLE)是一種自體免疫病，即免疫系統失調，約每1萬人就有4至15個病例，而香港約7,000人患上，女性多於15至45歲時發病。

女性多於15至45歲時發病

香港紅十字會指，患上紅斑狼瘡人士體內免疫系統失去平衡，產生過多不正常的抗體，對自己身體的細胞進行攻擊️，引致體內多個器官慢性發炎，造成系統性影響，治療不當容易反覆發作，每次的復發都有可能加重病情。