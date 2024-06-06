品牌局廠商會廣州辦系列活動 提升香港品牌 助港企闖大灣區

香港品牌發展局及廠商會合辦為期一年的「香港．進．品牌大灣區」系列活動(第二期)，包括以廣州作為舉辦一系列活動的主要地點，期間將推介50個香港品牌150件產品；亦會透過微信小程式作輔助，提供虛擬展覽空間；經驗分享研討會等方式，協助港企進入大灣區市場。廠商會長盧金榮相信活動可提升香港品牌集體形象和影響力，強化內地消費者對香港品牌優勢的認同感。

香港品牌發展局及廠商會獲特區政府「工商機構支援基金」資助，合辦第二期「香港．進．品牌大灣區」系列活動，活動為期12個月，並於昨舉行啟動禮。今次活動將在廣州舉辦一系列活動，其中一個活動「廣州站」於8月2日至25日在廣州番禺萬達廣場舉行，將作品牌展示、體驗、推廣活動，涉約50個環繞創科、活力、優質生活主題的香港品牌，展示其150件產品。

活動亦會於微信上建立「微．信香港品牌市集」小程式作推廣，提供虛擬展覽，介紹香港品牌資訊，空間內亦會展示「廣州站」內容。 另外，廠商會將於8月率團到廣州商務考察一天，了解大灣區市場氛圍及與當地政府和業界建立聯繫、增進交流。而大灣區市場拓展及品牌宣傳經驗分享研討會將於2025年初舉行。 香港品牌發展局主席陳家偉表示，第二期以廣州作落腳點與第一期澳門的落腳點各有不同，廣州是廣東省的省會，交通便利，有更多內地客戶。而小紅書、微信等社交平台更流行，故是次活動增設社交平台宣傳。