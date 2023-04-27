啟德啟悅苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

啟德啟悅苑｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，到今年第四季攪珠、明年初便會開始揀樓。今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。即睇啟德區位於沐和街的啟悅苑申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目。
啟德啟悅苑｜居屋2023申請時間
最新一期的居屋預計今年年中開始接受申請，並在今年第四季進行攪珠，明年首季進行揀樓。啟德啟悅苑預計在2026年落成3月31日陸續落成。
啟德啟悅苑｜屋苑詳情、單位量、實用面積、價錢
啟德啟悅苑是今年預計推出的6個屋苑之中平均呎價最貴的，高達9,390元，售價為223萬至494萬元。由於啟悅苑身處市區，又和宋皇臺站十分近，其地理位置令它成為居屋2023 6個屋苑中最貴。
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啟德啟悅苑｜屋苑地理位置、生活配套及交通安排
啟德啟悅苑鄰近沐和街，鄰近港鐵站宋皇臺站，附近有多個公園及遊樂場，如宋王臺遊樂場、亞皆老街遊樂場，步行10分鐘亦可達天光道遊樂場。民生設施方面，由啟悅苑前往馬頭涌道只需5分鐘路程，附近有不少平民餐廳及便利店，亦可乘車前往九龍城廣場、九龍城街市及熟食中心。
居屋2023幾時可以申請？
據消息指居屋2023還未確實指定申請日期，擬於2023年年中接受申請，預計今年第四季攪珠，明年首季揀樓…...詳情按此
居屋2023有甚麼屋苑新盤？
今期居屋2023的6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售…...詳情按此
甚麼人可以申請居屋？
綠表及白表人士有資格申請居屋…...詳情按此
居屋2023如何申請？
一手居屋可以網上、親身或郵寄形式遞交申請…...詳情按此
居屋2023有甚麼入息及資產限制？
屋居2023申請表分為綠表及白表申請者，白表單人申請者1人家庭每月入息限制為$33,000…...詳情按此
居屋2023申請費用是多少？
一般居屋申請費用為250元；「白居二」申請費為210元。若同時申請，申請費用合共460元…...詳情按此
居屋幾年可以賣？
政府為增加居屋的流通性，及讓居屋業主享有更富彈性的選擇，居屋的轉讓限制期由10年縮短至5年…...詳情按此