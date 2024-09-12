啟德河24宗駁錯污水渠臭氣薰天　林博指味似死鼠居民頭暈噁心

啟德河駁錯污水渠，臭氣薰天。九龍城區議員林博自6月起收到多位街坊投訴，啟德站外的啟德河傳出惡臭，經過時感到噁心和頭暈頭痛，狗隻更顫抖和打噴嚏，河中更出現死魚，形容臭味似死老鼠，要求環保署交代駁錯渠詳情和水質狀況。環保署覆稱，至上月底啟德河集水區共有24宗污水渠和樓宇污水渠駁錯個案，其中6宗未完成修正，料於今年內完成。
長達2.4公里的啟德河於2018年竣工，由蒲崗村道起，沿彩虹道流經東頭村和新蒲崗至啟德，最後流入維多利亞港，是東九龍主要排洪渠道之一，啟德位於河的下游。九龍城區議員林博向《am730》表示，港鐵啟德站外的一段啟德河一直有臭味問題，但今年6月起附近居民反映，在私人屋苑Oasis Kai Tak和「尚‧珒溋」之間的啟德河河段臭味加劇，有街坊經天橋越過啟德河時，感到噁心、頭暈或頭痛，路過時會戴上口罩，有寵物犬路經該位置亦表現出不適，「狗仔嗅覺好過人好多，聞到臭味會震晒，不停打噴嚏」。
河中有油污死魚 氣味似死老鼠
林博早前實地視察，發現河中油污清晰可見，更有死魚飄浮，並形容臭味似死老鼠，令附近啟德數萬名居民受罪，並擔心啟德河雖禁止垂釣，仍有釣客將漁穫帶走，若進食或會危害身體健康。
林博引述環保署回覆他指，涉事河段發現有污水渠錯駁至雨水渠的情況，並已轉介至相關部門跟進，而啟德車站廣場一段的啟德河則沒有發現有違例排放污水。他不滿部門未有交代駁錯渠詳情和最新水質情況，要求部門在下次區議會會議交代事件。
他形容事件少見，估計啟德河附近有大量地盤、工廈和停車場，當中或有項目錯駁渠管，有關工程或早已完工，卻因雨季令水位上升，兼有大風捲起氣味，故入夏後情況惡化，投訴增加。
啟德河24宗駁錯污水渠6宗未修正
環保署回覆，署方正針對啟德河集水區進行污染源調查，在包括黃大仙、慈雲山、新蒲崗及九龍城區內找出24宗污水渠錯駁個案，分別涉及10宗污水渠錯駁至雨水渠和14宗樓宇污水渠錯駁至雨水渠個案，截至上月底，屋宇署仍跟進當中6宗樓宇污水渠錯駁的修正工程，料於今年內完成，而渠務署已完成全部污水渠錯駁的修正工程。
水質方面，環保署指，啟德河現時「水質指數」已達到「普通」評級或以上，而河水中的溶解氧量充足並大致符合相關水質指標，顯示啟德河水質持續改善，環保署會繼續密切監察和跟進啟德河的水質情況。
環保署又已於荃灣、九龍城及深水埗區域進行詳細的污水渠錯駁調查，找出區內主要污水渠錯駁個案，截至上月底，相關雨水排水口的整體污染量已減少逾70%。
工程師指駁錯原因難料需重新駁渠
工程師學會屋宇裝備分部上任主席余偉沛表示，錯駁污水渠至雨水渠的情況罕見，亦難估計駁錯渠的原因，一般而言，新建築接駁污水渠的圖則均會經過屋宇署和渠務署審批，「相關部門會睇過啲渠，知道駁邊度」，即使涉基建工程需改動地下設施，亦需經過同一程序，駁錯渠的機會甚微。他又指，相關團隊只要追蹤到駁錯的渠位，便可重新接駁，糾正問題，「唔使花好多時間」，而污水渠駁入雨水渠，雖會對排出大海的水質有少少影響，仍有方法可處理水質。