啟德河24宗駁錯污水渠臭氣薰天　林博指味似死鼠居民頭暈噁心

啟德河駁錯污水渠，臭氣薰天。九龍城區議員林博自6月起收到多位街坊投訴，啟德站外的啟德河傳出惡臭，經過時感到噁心和頭暈頭痛，狗隻更顫抖和打噴嚏，河中更出現死魚，形容臭味似死老鼠，要求環保署交代駁錯渠詳情和水質狀況。環保署覆稱，至上月底啟德河集水區共有24宗污水渠和樓宇污水渠駁錯個案，其中6宗未完成修正，料於今年內完成。

長達2.4公里的啟德河於2018年竣工，由蒲崗村道起，沿彩虹道流經東頭村和新蒲崗至啟德，最後流入維多利亞港，是東九龍主要排洪渠道之一，啟德位於河的下游。九龍城區議員林博向《am730》表示，港鐵啟德站外的一段啟德河一直有臭味問題，但今年6月起附近居民反映，在私人屋苑Oasis Kai Tak和「尚‧珒溋」之間的啟德河河段臭味加劇，有街坊經天橋越過啟德河時，感到噁心、頭暈或頭痛，路過時會戴上口罩，有寵物犬路經該位置亦表現出不適，「狗仔嗅覺好過人好多，聞到臭味會震晒，不停打噴嚏」。

河中有油污死魚 氣味似死老鼠

林博早前實地視察，發現河中油污清晰可見，更有死魚飄浮，並形容臭味似死老鼠，令附近啟德數萬名居民受罪，並擔心啟德河雖禁止垂釣，仍有釣客將漁穫帶走，若進食或會危害身體健康。

林博引述環保署回覆他指，涉事河段發現有污水渠錯駁至雨水渠的情況，並已轉介至相關部門跟進，而啟德車站廣場一段的啟德河則沒有發現有違例排放污水。他不滿部門未有交代駁錯渠詳情和最新水質情況，要求部門在下次區議會會議交代事件。

他形容事件少見，估計啟德河附近有大量地盤、工廈和停車場，當中或有項目錯駁渠管，有關工程或早已完工，卻因雨季令水位上升，兼有大風捲起氣味，故入夏後情況惡化，投訴增加。