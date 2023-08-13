啟德郵輪碼頭｜李梓敬：大批旅客等公共交通「香港獨有」　促建「雲巴」推本地遊疏導

啟德郵輪碼頭啟用10年，旅客落船後交通配套不足、引起旅客混亂的問題再次備受關注，旅遊事務署近日已開始在郵輪停泊啟德郵輪碼頭前預早宣布，並提供預計落船高峰時間供外界參考。新民黨旅遊促進發言人、立法會議員李梓敬指，世界各地的郵輪靠岸後，旅客在中途站大多會參與當地旅遊活動，惟本港因旅遊業界沒有積極推廣即日本地遊產品，使絕大部分客人都是自由行、大批旅客要使用公共交通，形容情況屬「香港獨有」。
建議加強推廣本地遊
李梓敬建議，當局可與旅行社及郵輪公司協商，並由旅議會協助旅行社於郵輪碼頭設立多個櫃枱，方便旅客在出發前、乘搭郵輪期間或抵達啟德後，報名參加本地遊或預訂交通服務，從而減低同一時間有數以千計旅客帶來的交通壓力，亦惠及本港旅行社有更多生意。
▼政府多項措施改善郵輪碼頭交通配套▼
倡推優惠邀土瓜灣遊客店舖遷入
啟德體育園興建工程如火如荼，李梓敬稱場地最高可容納5萬人，倘舉行賽事或活動當日同時有客量逾6,000人的大型郵輪抵港，啟德發展區旅客和觀眾單向人流每日可達接近6萬人次，遠超啟德跑道區人口。他促請政府為郵輪碼頭、啟德體育園和附近居民，興建可連接港鐵屯馬綫車站的比亞迪無人駕駛電動高架列車「雲巴」。
坊間亦有意見指出，郵輪碼頭在沒有郵輪靠岸時商場如「死城」。李梓敬認為，旅遊業監管局和旅議會可透過初期「免租但分成」優惠，邀請現時位於土瓜灣的指定旅遊購物店舖遷往啟德郵輪碼頭商場，既可進一步紓緩土瓜灣旅客人流，亦能滿足郵輪旅客購物需要。