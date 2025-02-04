啟德體育園主場館3月1日正式開幕　羅淑佩稱多次演練後有信心運作順利 (多圖)

啟德體育園主場館將於3月1日正式開幕。文化體育及旅遊局晚上在社交網站宣布，主場館於下月1日正式開幕，形容場地將成為國際級體育盛事及大型文娛活動的首選。同一時間，主場館正舉行約5萬人參與的第四次大型演練，包括約4.4萬名公務員，場內上演的是港超聯U-22聯賽傑志對北區，觀眾約下午5時45分起可以進場，供測試正常安檢及驗票程序。今次是場館首個打開天幕舉行的活動，環保署期間會派員監測音量水平。 足球賽事大約晚上9時50分完場，看台上的觀眾有序地魚貫離場，場內有工作人員指示離開方向及位置，過程大致順暢，不過離開場館後人潮未能及時散去，出口處略為擠擁。約4.8萬名觀眾當中有八成人可在15分鐘內離場，場館其後模擬主場館人群聚集的觀眾席冒出白煙，現場隨即響起警報，以廣東話、普通話和英語呼籲觀眾疏散，約2,000人隨即走火警，同時現場設有檢傷分類站及傷者護理站，有模擬傷者要由擔架運送離開，救護員亦按傷者情況為其治療。觀眾疏散期間，場地屏幕以中、英文顯示「先生女士，由於情況超出我們的控制範圍，因此活動不能繼續進行。請按照工作人員指示，迅速和有序地離開主場館」警告字句。 ▼賽後模擬觀眾席火警冒白煙▼

羅淑佩滿意今晚演練 在賽事期間，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君，以及旅遊事務專員張馮泳萍、體育專員蔡健斌等都有入場視察。羅淑佩賽後稱滿意包括今晚的多次演練結果，當局經過不斷改進和微調，有信心主場館於下月1日開幕，稍後會公布較詳細的安排，下月底的香港國際七人欖球賽將成為「打響頭陣」的國際級體育盛事。 蔡健斌稱，政府今晚在鄰近的屋苑The Henley和啟欣苑量度到的聲量為58分貝，符合《噪音管制條例》的上限62分貝規定，又說觀眾歡呼時會「聽到一啲聲音」，環保署進一步分析聲量後當局會再作了解。運輸署今晚亦有安排多條散場特別巴士路線，日前預計兩間巴士公司要安排65班車。運輸署助理署長/市區鄒炳基稱，10條巴士線約60班車最終共接載約5,000人離開，而港鐵吸取上次經驗後，已經熟習在港鐵宋皇臺站和啟德站出入口採取的客流措施，大部分離場觀眾都能夠乘搭即班列車離開。 ▼賽場上演港超聯U-22聯賽▼

安檢櫃位入場流程暢順 主場館外設有多個安全檢查的閘口，入場者需將隨身物品打開予工作人員檢查。現場有大量工作人員指示入場位置和解釋入場流程，其後會根據入場者座位分流，指示到鄰近的閘口作安全檢查。《am730》現場所見，入場流程大致暢順，巿民完成安檢後可迅速入場，閘口開放初期未有出現阻塞情況，大部分時間都毋須排隊。 首次參與演練的巿民謝小姐表示，從港鐵宋王臺站步行至啟德體育園的距離不遠，形容沿路指示清晰、容易找到場館，又指主場館外觀漂亮，相當期待今晚場館首次打開天幕舉行活動。到場視察的保安局局長鄧炳強指，今次演練較以往有改進，例如場外垃圾桶變得更大，方便觀眾入場前棄置手中垃圾。他又稱，雖然入場人數多，但整體情況暢順，而今晚場館是首次打開天幕演練足球比賽，他說將進行不同場景測試，同時會模擬有人打架、身體不適等突發情況。 ▼觀眾傍晚起陸續進入場館▼

模擬流動充電池起火冒煙 演練首個場景涉及手提電話流動充電池起火，模擬有人於場館酒吧付款期間，發現背包內的充電池起火並冒出白煙，他隨即將背包掉向遠處，手部因而被燒傷。場地工作人員發現男子受傷後，立即通知場地控制中心並報警求助，消防員及救護員隨即到場，分別撲滅火種及為傷者進行傷口處理，然後將傷者抬上擔架，送上救護車。事件經特別項目經理評估後，確認活動不受影響，可繼續進行。 賽事又模擬有人爭執，一名觀眾因情緒高漲與球員發生口角，並離開看台欲跟隨球員及將手中垃圾丢向球員，該名觀眾模擬打算進入球員通道範圍，但隨即被場館保安制止，工作人員其後通知場館控制室並報警，男子最終被警方帶走，活動未受影響。 主場館上蓋開合需時約30分鐘 就主場館今次首次打開上蓋舉行活動，啟德體育園表示，主場館的可開合式上蓋結構及主鋼桁架，由1.5萬噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，兩邊開合式上蓋就重逾4,800噸，每側上蓋由8重型鐵路技術設計的路軌車，即轉向架支撐，並由4約71毫米粗的鋼纜所驅動。為確保開合式上蓋運作的安全性與可靠性，啟德體育園指系統具備固定式鎖掣及獨立軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘，而每次開合前都會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。 ▼模擬有電池起火及有人投擲物品▼

▼啟德體育園主場館年初起舉行測試賽▼