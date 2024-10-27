啟德體育園舉辦首場測試賽　觀眾入場前須接受安檢 (多圖・持續更新)

青年運動場在開賽前90分鐘，即下午3時起開放入場，在青年運動場對開的露天位置，已安排保安和安檢儀器檢查進場人士及其行李，民安隊在入口旁亦設有攤位候命和提供協助。

場地守則列明須守《港區國安法》

今次舉行賽事的青年運動場最多可容納5,000名觀眾，園方在入口前以易拉架展示場地守則，列明入場條款和禁止攜帶入場的物品，包括所有人必須遵守《港區國安法》和其他相關法律，以及《國旗及國徽條例》、《國歌條例》等，又禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子或其他揚聲設備等。

啟德體育園早前提到，今日場內會提供外賣形式的餐飲。觀眾通過安檢進入場館後，上1樓便會看到小食檔口，出售汽水可樂、爆谷、蛋糕等小食，其中500毫升的支裝汽水可樂、雪碧等售28元，500毫升礦泉水和細罐裝嘉士伯啤酒分別售20元和40元。至於薯片就由25克至150克包裝不等，售價介乎10元至40元，牛角包和鬆餅就售30元，杯裝雪糕今日就未有供應。

▼場內餐飲售價及銷售情況▼