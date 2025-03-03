啟德體育園開幕禮｜報道指普通話男收千元帶客「走後門」 園方：若違法將交警方或廉署跟進

對於有報道指啟德體育園上周六開幕當日，有人涉嫌在未持有效門票的情況下進入啟德主場館觀看開幕禮，啟德體育園表示十分關注事件，並會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進。 園方強調，所有參加活動的觀眾必須持有效門票，並按照入場要求，包括經驗票及安檢後，經適當通道進出場館，場內人士亦需遵守場地守則及指引。園方絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動。園方正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

違禁品順利過關 保安員沒有阻攔 今日有報道揭發開幕禮安檢出現漏洞，有疑似不法之徒，利用體育園安檢漏洞發展「後門生意」，一名操普通話男子在體育園外兜搭記者免票入場，每位收取千元費用，「內場每人收1000元，高處座位1500元。兩個人入場算1600元。」 其間帶違禁品如長傘、專業攝影器材也能順利過關進場，其間保安及驗票員全程沒有阻攔。該男子聲稱「（系統）有漏洞，我走漏洞進去的」，被問及為何能夠無票進入場館內時，男子聲稱已跟個別會場的驗票人員「打好招呼」：「檢查隨身包的（工作人員）不用『打招呼』，他們不會特別檢查；門票那些就『打招呼』了。」至於場外安檢，他聲言有關制度形同虛設。

就算有工作人員發現記者佔用別人的座位，男子聲稱也能與工作人員交涉解決。他透露自己來自廣東梅州，吹噓稱經營「走後門業務」多年，以往多數在紅磡體育館及亞博館的演唱會上搵食，使用走後門方式帶人入場，「最近由於紅館安檢收緊了，故轉到安檢較鬆散的啟德體育園帶客。」 負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日彙報2024年工作概況，被問到廉署會否調查啟德體育園疑有收錢「走後門」入場集團運作，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思稱，今早才看到新聞，強調社會對貪污零容忍，相信廉署會依法跟進。

議員：「走後門」男子或涉犯盜竊罪 選委界立法會議員江玉歡認為，該名「走後門」的男子有機會干犯盜竊罪及以欺騙手段取得財產。如果男子是開幕禮的外判商、製作公司，或是體育園職員，則有機會觸及《防止賄賂條例》中代理人的貪污交易，即隱瞞僱主私下收受利益。 鄭泳舜促徹查檢討漏洞 身兼大型體育活動事務委員會副主席的立法會議員鄭泳舜表示，若事件屬實，不可接受，除有損本港作為盛事之都的形象，也反映啟德體育園的安檢程序存有一定漏洞，園方需要嚴正處理，包括盡快聯同警方翻查場內的閉路電視，徹查事件，了解安檢漏洞所在。他又說，隨啟德體育園開幕，大型體育賽事和演唱會等將會陸續上演，必吸引不法分子以非法手段牟利，須與打擊黃牛票和假票問題做法一樣，迅速採取措施。