啟德體育園｜陳國基：各方面運作順暢 將再有約20場測試 人數會逐步推至五萬 (林俊源攝)

啟德體育園青年運動場今日(27日)下午舉辦乙組足球賽西貢對黃大仙。政務司司長陳國基球賽後見記者指，今日有15,00人進場，並有300名工作人員；不論是人流管制、驗票及安檢、硬件運作、交通安排等均非常順暢、令人滿意，當局亦在測試後邀請觀眾進行問卷調查收集意見。他又指，第一批離場人士用6至7分鐘已離開體育館，且大多市民聽從當局建議，以港鐵離開會場，故進場和離場非常迅速。

陳國基感謝各部門、交通營運公司、啟德體育園公司合作，警方會稍後與各部門開會優化安排，為日後測試和正式啟用作好準備。他透露，未來會舉行大約20場測試，「 第二次(測試)會測試賣飛系統，人數(測試)方面會慢慢推到五萬」。