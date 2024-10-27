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2024-10-27 19:27:46

啟德體育園｜陳國基：各方面運作順暢 將再有約20場測試 人數會逐步推至五萬

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啟德體育園｜陳國基：各方面運作順暢 將再有約20場測試 人數會逐步推至五萬 (林俊源攝)

啟德體育園｜陳國基：各方面運作順暢 將再有約20場測試 人數會逐步推至五萬 (林俊源攝)

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啟德體育園青年運動場今日(27日)下午舉辦乙組足球賽西貢對黃大仙。政務司司長陳國基球賽後見記者指，今日有15,00人進場，並有300名工作人員；不論是人流管制、驗票及安檢、硬件運作、交通安排等均非常順暢、令人滿意，當局亦在測試後邀請觀眾進行問卷調查收集意見。他又指，第一批離場人士用6至7分鐘已離開體育館，且大多市民聽從當局建議，以港鐵離開會場，故進場和離場非常迅速。

陳國基感謝各部門、交通營運公司、啟德體育園公司合作，警方會稍後與各部門開會優化安排，為日後測試和正式啟用作好準備。他透露，未來會舉行大約20場測試，「 第二次(測試)會測試賣飛系統，人數(測試)方面會慢慢推到五萬」。

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下月再有3千人賽事測驗

文體旅局長楊潤雄補充，體育館將於下月16日舉行第二次試賽，為國際欖球賽，預計觀眾達三千人。至於室內場館和主場館會照計劃舉行，其中室內場館預計於12月進行第一次測試，主場館則於下年一月開始辦測試，人數約1萬人，之後會再有測試，將人數逐步增至5萬人；當局會適時公布賽事細節，希望市民支持。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴表示，警方早前已成立演練專責組，以「紅隊」的概念，因應不同場館和設施，制訂不同測試目標，專責組在測試後會再探討細節，改善安排。

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