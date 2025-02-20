啟德體育園｜3.1開幕禮陣容包括容祖兒甄子丹 羅淑佩：棄直播因想「一氣呵成」剪輯(附購票連結)

啟德體育園3月1日開幕，當日傍晚6時半主場館將舉行長約1.5小時的開幕典禮，舉行大型舞蹈、體育和歌唱表演等。文化體育及旅遊局長羅淑佩交代內地及本地的跨文化藝術界精英將會參與演出，藝人歌手包括容祖兒、甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉倩文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪、MC張天賦及內地歌手李宇春、張杰。體育界代表包括「劍后」江旻憓、羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪、乒乓球代表杜凱琹；國家乒乓球代表樊振東、羽毛球前「世一」林丹等。香港舞蹈團、香港中樂團、本地小提琴家和龍獅團體等，當晚同樣會參與演出。

「四大天王」不會同台演出 羅淑佩表明，「四大天王」度期不易，往往需要數年，當晚將不會出現「四大天王」同台場面，但個別「天王」相當支持或有關注開幕禮，最終表演者陣容會否增減，市民可期待。她又說將來會否有合適時候或場合「玉成美事」讓「四大天王」同台，她會繼續努力。 表演主題將貫穿四個環節，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上遊」及「百花齊放」，屆時特首李家超將主持簡單而隆重的開幕儀式。開幕典禮設有3.36萬張門票，其中約8,500張明早10時會在城市電腦售票網以象徵式10元發售，每人限購兩張。

8500張門票明早發售 價格10元 門票安排方面，當天將有33,600張門票，當中16,800張由政府分發、另外16,800張由啟德體育園向贊助商等分發。政府分發的門票當中，有8,300張門票會保留予低收入家庭，8,500張門票由周五（21日）早上10時起在城市售票網以先到先得和10元象徵式價錢發售，每人限購2張，門票收費有9元屬於手續費，全數收益將不扣除任何行政費捐予香港公益金。 羅淑佩稱，市民在網上購票後要在下周四至周六期間，即活動當日或之前兩日到啟德體藝館換領實體門票，形容與一般城市電腦售票網做法無異，呼籲觀眾可在周四或五到場換領，避開周六人潮和預先熟習附近環境。場地當晚會開3面台和關上天幕，羅淑佩盼節目音響可以做到最好，「希望大家可盡情歡呼」，無拘無束地享受活動。

不安排直播 「因想剪輯最佳鏡頭角度」 至於開幕禮播放安排方面，羅淑佩表示會以轉播形式製作，製作團隊在節目結束後90分鐘內剪輯片段，再安排4個電視台於晚上聯播。對於體育園開幕禮無直播，羅解釋並非涉及技術問題，指這是常見安排並屬於當局與製作團隊反覆商議的決定，政府希望提供最佳鏡頭角度，讓市民即晚安坐家中一氣呵成觀賞更緊湊版本，「只要節目夠吸引，不擔心延播減市民興趣」，又指經剪輯後由電視台播出較好。她又強調電視台的節目安排並非延播的主因，認為傍晚6時半舉行開幕禮時，大部份市民都未回家，相信剪輯後於晚上9時半播出時，會令更多觀眾可以收看。據悉，電視台轉播期間仍會有廣告時段。

觀眾若「開直播」將叫停 被問到入場觀眾屆時能否「開直播」，羅淑佩說，即使在紅館、亞博館等，都不應該「開直播」，她說曾去過不少演唱會，見過有人間中「開直播」，但當局不鼓勵有關做法，因為會影響他人，如工作人員發現有人在做直播，會要求停止。