啟德體育園｜6.3萬人參與最大型演練 陳國基滿意測試預計3月啟用 (多圖)

啟德體育園今日舉行歷來最大規模的演練，主場館、啟德體藝館和青年運動場3個場館同時進行測試，合共約6.3萬人參與，其中有4.8萬名公務員，達到3個場地的上限人數。演練目的是測試3個場館的人流管理安排，過程包括自然進場、模擬突發事件和緊急疏散測試，以及自然離場3個階段。
離場20分鐘已散去8成人流
政務司司長陳國基表示對測試結果非常滿意，整體運作暢順，只需要20分鐘就有8成觀眾順利離開場館，各項措施和安排非常完善達至預期效果，今次測試入場時間與下班時段略為重疊，但公共交通系統服務暢順，運載能力足夠消化額外人流，下月將繼續有大型演練，包括2月4日將舉行足球比賽，預計有5萬名觀眾入場；2月16日舉行地區表演，預料有63000人參與，當中社區人士較多；另外會舉辦一連四日的嘉年華，預計75000人入場，也會舉行各類運動賽事，將測試場館不同功能，確保啟德體育園在正式開幕前測試所有細節。
對於有報道指啟德體育園擬於3月1日開幕，陳國基預計3月正式啟用，惟未做完所有測試前不能透露確實開幕日子，有信心時會盡快公布。
▼啟德體育園演練觀眾晚上離場▼
演練尾聲測試自然離場及交通安排
約6.3萬名演練參加者約八成為公務員，亦包括政府僱員和社區團體、地區組織成員等。參加者下午5時至6時起陸續進場，在主場館外的中央廣場設有逾40個安檢櫃位，觀眾通過檢查後便可經9個出入口進入主場館。同時，當局安排約200人乘搭旅遊巴，到主場館地下的旅遊巴停泊處入場，該處同時可供25輛旅遊巴上落客，觀眾落車後可即場接受安檢和進場。
模擬有人持假門票醉酒鬧事
今次演練的突發事件部分，有人模擬手持假門票進場、醉酒鬧事和爭執等。演練尾聲會測試觀眾自然離場和各項交通安排，讓逾6萬人在接近同一時間離開，按照個人選擇乘搭不同公共交通工具或以不同方法離開啟德體育園區。港鐵在屯馬綫宋皇臺站和啟德站或會實施人群管理措施配合，並加密列車班次，巴士公司亦提供前往多區的特別路線。