啟德體育園｜6.3萬人參與最大型演練 陳國基滿意測試預計3月啟用 (多圖)

啟德體育園今日舉行歷來最大規模的演練，主場館、啟德體藝館和青年運動場3個場館同時進行測試，合共約6.3萬人參與，其中有4.8萬名公務員，達到3個場地的上限人數。演練目的是測試3個場館的人流管理安排，過程包括自然進場、模擬突發事件和緊急疏散測試，以及自然離場3個階段。

離場20分鐘已散去8成人流

政務司司長陳國基表示對測試結果非常滿意，整體運作暢順，只需要20分鐘就有8成觀眾順利離開場館，各項措施和安排非常完善達至預期效果，今次測試入場時間與下班時段略為重疊，但公共交通系統服務暢順，運載能力足夠消化額外人流，下月將繼續有大型演練，包括2月4日將舉行足球比賽，預計有5萬名觀眾入場；2月16日舉行地區表演，預料有63000人參與，當中社區人士較多；另外會舉辦一連四日的嘉年華，預計75000人入場，也會舉行各類運動賽事，將測試場館不同功能，確保啟德體育園在正式開幕前測試所有細節。

對於有報道指啟德體育園擬於3月1日開幕，陳國基預計3月正式啟用，惟未做完所有測試前不能透露確實開幕日子，有信心時會盡快公布。

▼啟德體育園演練觀眾晚上離場▼