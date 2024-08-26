啟德‧東寓水管滲漏內牆滲水　東華三院：會為所有單位安裝隔水閘

強調有問題會開誠布公 對於居民反映下雨時走廊出現積水，蘇祐安解釋由於走廊屬於開放式設計，物業管理團隊已在單位外放置沙包，亦會在每個單位的門外安裝隔水閘，並正研究在適當位置加裝擋雨板。蘇祐安強調當有問題出現會開誠布公，過渡屋管理人員亦不時與住戶溝通，住戶有需要時可反映意見。 跟進街坊求助的九龍城區議員林博今早在電台節目指，事件影響居民的日常生活，不少人擔心積水倒灌客廳或睡房，不時要清理積水。他又指由於「啟德．東寓」入住率爆滿，難以安排受影響的街坊入住空置單位，有居民選擇搬到酒店或在親友家暫住。部分受影響住戶要求東華三院免租或提供租金補貼。林博認為承建商應採用較佳的設計及建築物料，並制訂驗收時間、標準及頻率。他建議政府設立驗收小組，抽樣檢驗單位的施工質素。

至於樓宇檢驗中心總監賴達明表示，今次事件牽涉較明顯及嚴重的問題，反映承建商施工質素欠佳，水管接駁未必承受到預期的水壓。他解釋過渡房屋一般採用預製組件，他估計在預製組件生產時已有問題，運到地盤組裝亦無妥善驗收。