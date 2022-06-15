喉嚨痛叫救護車等39小時 首4月僅8成召喚12分鐘內到場

第五波疫情最嚴峻時，公立醫院爆煲，救護車召喚服務亦變得非常緊張。民建聯立法會議員黃俊碩就救護車到場時間提出質詢，消防處今日書面回覆時稱，消防處在今年首4個月共接獲近21.7萬宗緊急救護召喚，當中只有約8成個案能在12分鐘目標召達時間內到場，較92.5%的服務承諾為低，其中在今年2月及3月，分別有因喉嚨痛而召喚救護車的個案，需等待36至39小時。

疫下人手 相當緊絀 致影響 召達時間

消防處解釋，自疫情以來，救護人員除了應付日常大量緊急救護召喚外，亦要為確診和懷疑確診患者提供緊急治療，也負責把患者和相關密切接觸者送往醫院或隔離設施，在第五波疲情下，亦有大量消防處屬員確診，或需要根據強制檢測公告要求接受強制檢測，導致人手相當緊絀。此外，救護人員如曾經為病人進行高風險的醫療程序，或在處理懷疑或確診新冠狀病人後，須返回救護站為救護車、裝備及個人作全面消毒及處理醫療廢料，才可處理下一個召喚個案，均對可調派的救護車數量及召達時間表現造成影響。

曾按傷病情況將召喚分類 以危急傷病者優先

因此，自2月22日開始為所有緊急救護召喚傷病者分類，按各類傷病情況作出緩急輕重的分類，令危急傷病者可得到優先處理。至於被分類為非嚴重的個案，需要待有救護資源時才可盡快調派。等候期間，消防通訊中心人員會利用調派後指引電腦系統，向緊急救護召喚者提供全面和適切調派後指引，協助穩定傷病者傷勢或病情。由於緊急救護召喚數量開始回落，消防處在2022年3月16日起，已取消為緊急救護召喚傷病者分類。

兩宗喉嚨痛召喚均等逾30小時

數字亦顯示，緊急救護召喚數目在3月高峰期達59,935宗，4月已回落至43,406宗，按月減少27.6%。而今年1至4月，每月緊急救護召喚的最長到場時間，由51分鐘至39小時不等，當中2月及3月其中兩宗「緊急」救護召喚，救護車分別要39小時及36小時後才到達，而涉及的「緊急」救護召喚原因則同是「喉嚨痛」。