喜愛米奇變資深收藏家 迪士尼粉絲︰華特故事成追夢動力

華特‧迪士尼創造出米奇老鼠、唐老鴨等角色，為無數小朋友帶來歡笑，亦為他們成長帶來正能量。成為迪士尼粉絲約40年的Keith從小便喜歡米奇，現時家中更有過萬件迪士尼收藏品。他指，因為喜愛迪士尼，想知更多創辦人華特迪士尼的事跡，曾到訪多個與華特有關地點朝聖，包括到美國華特迪士尼家族博物館坐在華特曾坐過的長凳等。他直言，每想及華特的故事，便成為他不斷追夢原的動力，如完成當醫生的夢想，目前則繼續朝著環遊世界目標進發。為讓更多粉絲了解華特，香港迪士尼參考該長凳設計，並「安排」華特與米奇安坐凳上製作出 「創夢家」銅像，Keith更已率先入內打卡，成另一珍藏回憶。文︰李朗僑

Keith透露，6歲起收藏迪士尼產品，至今家中已有過萬件不同收藏，「主要收藏限量品，但公仔、鎖匙扣有時都會忍唔住買。」眾多心頭愛中，他尤其鍾愛一隻1930年製作的米奇公仔。他解釋，曾到訪美國密蘇里州的華特迪士尼故鄉博物館，看見展出同款米奇，華特亦有與同款米奇拍出經典照片，「對我嚟講呢隻公仔代表嗰個年代(迪士尼建立)嘅開始，係華特先生同米奇老鼠嘅源頭」，此款造型的米奇意義非常深遠。

年少時拾獲米奇意義非凡

物件的價值除源自歷史，亦可以是來自物主與它的回憶。香港迪士尼樂園營運組長阮漢翔首次巧遇米奇，正是小時候在大廈後樓梯拾獲一隻米奇布偶。他憶述，「突然見到有一隻黑色嘅嘢對住我笑，我就執返佢。」但他坦言當時「有眼不識泰山」，直至鄰居告知，這隻公仔是「來自美國」的米奇老鼠，一直對它異常珍惜，「見到米奇老鼠就會令我諗起執到佢嗰份喜悅」。因對華特和米奇的熱愛，阮漢翔長大後便決心加入香港迪士尼工作，「我嘅夢想係日日見到米奇，去迪士尼做就可以達成到夢想！」他亦到訪各地的迪士尼樂園，以及美國三藩市的華特迪士尼家族博物館，了解華特創夢經歷。阮漢翔認為迪士尼是一個創夢的地方，希望自己能做好工作，啟發大家努力追夢。

