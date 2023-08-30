喜愛米奇變資深收藏家 迪士尼粉絲︰華特故事成追夢動力

華特‧迪士尼創造出米奇老鼠、唐老鴨等角色，為無數小朋友帶來歡笑，亦為他們成長帶來正能量。成為迪士尼粉絲約40年的Keith從小便喜歡米奇，現時家中更有過萬件迪士尼收藏品。他指，因為喜愛迪士尼，想知更多創辦人華特迪士尼的事跡，曾到訪多個與華特有關地點朝聖，包括到美國華特迪士尼家族博物館坐在華特曾坐過的長凳等。他直言，每想及華特的故事，便成為他不斷追夢原的動力，如完成當醫生的夢想，目前則繼續朝著環遊世界目標進發。為讓更多粉絲了解華特，香港迪士尼參考該長凳設計，並「安排」華特與米奇安坐凳上製作出 「創夢家」銅像，Keith更已率先入內打卡，成另一珍藏回憶。文︰李朗僑
Keith透露，6歲起收藏迪士尼產品，至今家中已有過萬件不同收藏，「主要收藏限量品，但公仔、鎖匙扣有時都會忍唔住買。」眾多心頭愛中，他尤其鍾愛一隻1930年製作的米奇公仔。他解釋，曾到訪美國密蘇里州的華特迪士尼故鄉博物館，看見展出同款米奇，華特亦有與同款米奇拍出經典照片，「對我嚟講呢隻公仔代表嗰個年代(迪士尼建立)嘅開始，係華特先生同米奇老鼠嘅源頭」，此款造型的米奇意義非常深遠。
年少時拾獲米奇意義非凡
物件的價值除源自歷史，亦可以是來自物主與它的回憶。香港迪士尼樂園營運組長阮漢翔首次巧遇米奇，正是小時候在大廈後樓梯拾獲一隻米奇布偶。他憶述，「突然見到有一隻黑色嘅嘢對住我笑，我就執返佢。」但他坦言當時「有眼不識泰山」，直至鄰居告知，這隻公仔是「來自美國」的米奇老鼠，一直對它異常珍惜，「見到米奇老鼠就會令我諗起執到佢嗰份喜悅」。因對華特和米奇的熱愛，阮漢翔長大後便決心加入香港迪士尼工作，「我嘅夢想係日日見到米奇，去迪士尼做就可以達成到夢想！」他亦到訪各地的迪士尼樂園，以及美國三藩市的華特迪士尼家族博物館，了解華特創夢經歷。阮漢翔認為迪士尼是一個創夢的地方，希望自己能做好工作，啟發大家努力追夢。
盼大眾同時認識創辦人華特迪士尼
另一名迪士尼員工亦與迪士尼的作品有著不解之緣。香港迪士尼樂園度假區銷售及營銷推廣部活動統籌主任黃思叡憶述，小時候，每個周末會和親友一起看迪士尼電影，引發對之的熱愛。至中學時期，黃思叡重看迪士尼電影藉此學習英語，並閱讀了許多關於華特的事跡，令她深入了解到他的各種理念。黃稱，大眾關注迪士尼公司的產品和電影時，更可了解華特‧迪士尼這位創辦人人生經歷和故事。她指，華特人生故事可傳遞出積極啟發信息，保持熱情持續追求夢想。
「創夢家」銅像10月放灰姑娘旋轉木馬前
華特一生憑著創意與努力，創造為世界帶來歡笑奇幻世界，適逢華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼樂園開幕18周年，獨一無二的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」，即日起至9月底在「創夢家預覽館」率先開放予「奇妙處處通」會員參觀；預覽館亦展出華特與米奇的啟迪故事，以及來自華特迪士尼檔案館的珍藏。「創夢家」銅像10月會移師至灰姑娘旋轉木馬前與公眾見面。黃思叡稱，銅像選址在旋轉木馬旁對她別有意義，因旋轉木馬是她入職迪士尼的首個工作崗位，代表著她「在迪士尼工作」夢想的開始，如同旋轉木馬是華特建迪士尼樂園的夢想來源地。
美國密蘇里州馬瑟林市「華特迪士尼故鄉博物館」董事會志願成員Roger Yamashita指出，香港的銅像設計匠心獨運，講述華特快將60歲，迪士尼樂園已經落成，他坐在樂園的長凳上與米奇一同細味眼前的成就，亦憧憬着未來的無限可能。他續指，華特的有趣故事多不勝數，如華特年僅4歲時，便會邀請孩子們到穀倉去看他的馬戲團，並向每人收取5美分的進場費。當時「馬戲團」僅是穿着戲服走來走去的動物；其後華特母親弗羅拉從孩子們的父母處知悉事件後，即把錢退還給孩子們。Roger相信，這是華特最早得到人生教訓，令他學會高質素「表演」的重要，並明白到只有高質演出，才能令人們獲得真正快樂。