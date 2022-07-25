單日確診勢再升過萬 陳家亮促反思抗疫 高永文倡「黃碼」包括高危染疫者

本港新冠肺炎單日確診數連日破4,000，中大醫學院院長陳家亮料單日數字將破萬宗，中大醫院需要時可協助醫管局接收確診者。行政會議成員高永文稱，若每日過萬人確診，重症和死亡個案必然增加，呼籲市民要小心警惕，又建議「安心出行」擬推出的「黃碼」，日後可一併涵蓋密切接觸者和須強制檢測的市民。另外，港府周四起要求旅客登機前完成網上健康申報，以減省抵港後輪候入境時間。

昨本港新增4,250宗確診，連續第四日維持四千餘宗。陳家亮昨在一個電台節目稱，數字在可見將來會重上五位數水平，呼籲市民不要鬆懈，但坦言疫情可能維持多一、兩年，認為醫療團隊乃至政府都要反思如何更有效防疫、不會拖垮醫療系統。他又稱，中大醫院已預留特別病房，隨時協助醫管局接收確診者。醫管局總行政經理李立業稱，早前已與該院啟動過有關機制，現如有需要「可以再傾返」，至於其他私家醫院則仍在商討。中大醫院亦指，政府或醫管局現未有就此事接觸院方。

疫情方面，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據以往推算疫情每兩、三星期便「翻一番」，不希望增幅太大和太快，又透露每日涉及強制檢測公告的確診個案，數目較以往有上升。昨有5間院舍錄得確診個案，相關密切接觸者要接受檢疫，另大埔仁濟醫院蔡衍濤小學6C班因有3名學生確診，要暫停面授課一周。

長者無打針病死率高 籲快打針

醫管局公布多8名患者在周五和六離世，4男4女年齡介乎75至103歲，其中一名103歲女患者因腰部有膿瘡入院，約半個月後核酸檢測呈陽性，當局料她在院內感染機會較大。一名本身有胰臟炎的100歲老婦，確診後10日在家暈倒，送院後不治，李立業呼籲確診者如在家感不適，應往急症室或指定診所等求醫。張竹君指，近期很多死亡個案都未有接種新冠疫苗，舉例稱80歲或以上長者無打針和打3針的病死率，分別為16%和不足1%，再呼籲長者盡快打針。

曾任食物及衛生局長的高永文昨在一個電視節目表示，現時確診數正慢慢增加，重症和死亡個案在單日確診過萬時「一定多咗」，料非緊急服務屆時會受影響，促市民勿把病毒當流感。政府早前一度提出把「安心出行」轉為實名制，配合推出識別確診者和抵港初期旅客的「紅、黃碼」。高永文建議，日後「黃碼」可一併涵蓋密切接觸者及須接受強制檢測的市民，禁止他們進入高風險處所，盼將政府倡議的「精準抗疫」做得更好。他並說，市民使用智能電話程式時也不時提交各項個人資料，個人而言不抗拒程式實名制。