單車節2023｜周日舉行　多區當日凌晨1時起封路

多條巴士及 專線小巴路線受影響

將用作50公里和30公里項目的路線，包括青馬大橋上層(往九龍方向)、汀九橋、昂船洲大橋和尖山隧道等幹道，將於當日凌晨1時起封閉。尖沙咀一帶道路亦將於周六(21日)晚上8時半起分階段封閉，預計周日下午5時45分前全部解封。

運輸署指，受賽事封路影響，周日凌晨1時起，將有144條巴士線及15條專線小巴路線，需分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直到道路重開，尖沙咀天星碼頭公共運輸交匯處及中港城公共運輸交匯處會在周日上午2時30分至上午約11時暫停使用；而尖沙咀東(麼地道)巴士總站將由上午11時至下午約5時45分暫停使用。位於封路範圍內的路旁停車位亦將暫停使用。

港九新界東前往機場車輛不受影響

署方指，上述封路安排將不會影響由港島、九龍、新界東前往機場及大嶼山的車輛，西隧來回方向亦將維持正常行車。受汀九橋(往九龍方向)封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。