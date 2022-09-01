嘉道理農場野放本港有記錄最長緬甸蟒　園方：與市民和平共存

嘉道理農場今年8月接收一條長近5米的緬甸蟒，為本港有記錄以來最長的蟒蛇，園方表示，為蟒蛇作記錄同打晶片後，已於西貢野外放生，回歸大自然。園方續指，儘管蟒蛇體型巨大，但牠們與本港市民和平共存，極少發生意外。

嘉道理農場暨植物園表示，該條身長破紀錄的雌性緬甸蟒(Python bivittatus)，於2022年8月26日從西貢送往嘉道理農場暨植物園。園方指，牠全長4.89米，重32公斤，是自 2011年1月園方與漁護署開始緬甸蟒保育計劃以來，接收到和記錄到的最長的蟒蛇。

同日於西貢野放

這條雌蛇的皮膚明顯鬆弛，代表牠最近體重變輕，估計牠在捕獲前剛產卵引致。園方為牠作記錄和打晶片後，便於同日帶牠回同區，遠離發現處野放。

園方續指，緬甸蟒是香港受法例保護的原生物種，是本港生態系統內的重要的部分，為本港僅存的頂級捕食者。儘管體型巨大，但牠們與本港市民和平共存，極少發生意外。牠們在控制囓齒動物如鼠類和野豬數量作出貢獻。此外，園方以往有發現蟒蛇誤當寵物為野生動物，建議對寵物安全有疑慮的寵物主人，如居住在近郊或帶寵物到郊區活動時，可妥善看管或控制寵物。

園方又透露，之前的最長蟒蛇紀錄同樣是來自西貢，於2020年7月送往嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心。