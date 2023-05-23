器官捐贈｜林志釉指取消器官捐贈不違法　憂犯法風險減市民捐贈意欲

特首李家超要求警方調查取消器官捐贈登記是否涉及違法。本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉表示，看不到市民取消器官捐贈登記有涉及刑事罪行之處，已登記人士有自由退出，無參與計劃的人士退出亦難言犯法，「市民登記同取消都沒有獲益，好難說透過這個（取消登記）做法達到甚麼不法行為」。

他又指，不在登記名冊的市民取消登記或有不同原因，不少人在多年前登記捐贈器官，未必記得有否登記，「很多年前填寫過器官捐贈卡，如果發生交通意外後，在銀包有張卡，知道你意願，但紀錄是否進入了電腦登記名冊，好多市民亦不清楚，會有錯誤的理解」，亦可能有人不了解本港器官捐贈採用「自願捐贈」（Opt-in）制度，誤以為本港如外國般採用「預設默許」（Opt-out）制度，故未曾登記亦會主動申請取消登記，強烈地表達在任何情況都不會捐贈的意願。

林志釉︰令原欲捐贈人士卻步

他表示，李家超將事件交由警方調查，會令市民以為參加器官捐贈計劃後，退出時有機會有刑事後果，「可能會幫倒忙，有反效果」，令原本願意捐贈器官的市民索性不登記，變相令原可捐贈予港人的器官也會減少，「如果堅持不想捐贈香港以外的地區，有否可能提供一個選項，器官只可用在香港，若在香港無用便放棄？」

他強調，香港病人政策連線支持互助機制，希望政府就與內地建立恆常器官移植互助機制交代更多訊息，並諮詢香港市民，爭取社會支持，「要改變幾十年來捐贈制度，但沒有諮詢」，並建議政府多花時間了解市民登記退出的原因，「unsubscribe （取消訂閱）個email（電郵） 都會問你甚麼原因啦」。

警方︰ 網絡安全及科技罪案調查科正了解事件

警方回覆指，網絡安全及科技罪案調查科正了解事件，警方會繼續留意在網上可能發生的犯罪活動，並採取相應執法行動，若發現有任何違法行為，警方必定會嚴肅跟進。警方提醒市民，根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。