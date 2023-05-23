器官捐贈｜稱無登記卻取消器官捐贈屬恥辱　李家超：要求警調查有否違法

【10:30更新】香港與內地正建立跨境器官移植恒常機制，惟衛生署留意到近期到中央器官捐贈登記名冊網站取消登記的數字有不尋常情況，過去5個月共有5,785個取消申請，當中約一半屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請。特首李家超今(23日)在行會前批評破壞器官捐贈登記系統的任何人，會要求警方調查有否違法行為。

李家超指，器官捐贈非常重要，可救人生命，是崇高的舉動，世界各地包括香港都鼓勵及推動，港府亦會推動與內地合作，有個案在合作之中幫到香港病患者。他非常反對任何嘗試破壞器官捐贈這樣崇高理念的行為，指留意到不尋常數字，超過一半涉及重覆取消，沒有登記卻又取消，認為「非常可疑的破壞系統行徑」，他嚴重譴責破壞器官捐贈登記系統的任何人，形容「簡直一個令我哋感到是恥辱行為」，會要求警方調查當中有否涉及違法行為。