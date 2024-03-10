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2024-03-10 18:31:25

囍運冰室創辦人 「靚蝦王」馬主千金創業同遇逆境 堅持信念成功必在望

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囍運冰室創辦人 「靚蝦王」馬主千金創業同遇逆境 堅持信念成功必在望

囍運冰室創辦人 「靚蝦王」馬主千金創業同遇逆境 堅持信念成功必在望

90後的陳兆秋自小覺得從事金融業「好有型」、又對數字敏感度高，而在大學時期選擇遠赴英國就讀經濟及金融學，惟畢業後對美容、飲食及酒店行業都抱有興趣，最終發覺自己原來更喜歡「對住人」工作，於是決定「子承父業」開餐廳，至今坐擁12間分店，日前還入選第三屆香港十大傑出創業青年。

陳兆秋表示，父親退休前從事飲食行業的工作，自認從小亦有「落舖」幫手，預期父親可教他走好創業路，便在構思及籌備數月後斥資十多萬「博一博」，租入看好的舖位；怎料簽約後致電父親聽取意見時，父親卻說「你都畢業啦，咁大個仔，要搵你自己嘅方向喇。」陳兆秋那時開始摸著石頭過河，最終在家人支持下，投資約250萬元開辦第一家「囍記車仔麵」，並為打破港人對車仔麵檔擁擠又「嗱喳」的印象，請來英國室內設計師打造店舖的摩登形象，讓食客可以貼地的價錢舒適地享用車仔麵。

連同「囍運冰室」等餐飲品牌，陳兆秋目前擁有12間分店。回顧過去約8年創業路，他形容，「做生意是一個循環，有順境也有逆境」，「順境時就個個都做」，故相信想辦法渡過逆境更為重要。他解釋，過去幾年受疫情影響生意下跌不少，開源節流後仍有損失，雖然復常後生意開始回穩，但須面對港人不留港消費等新挑戰；未來計劃在餐廳的定位、人手配合等方面進行改善，並尋找新方法去擁抱改變。他又呼籲年輕人在找到屬於自己的創業方向後，不論好壞都要堅持到底。

陳兆秋呼籲年輕人在找到屬於自己的創業方向後，不論好壞都要堅持到底。

盼將想法付諸實行

同樣認為創業需要「頂得住」的，還有出入易迷你倉創辦人、前馬王「靚蝦王」馬主的愛女劉津津。32歲的她於2016年創辦出入易迷你倉，提供紅酒倉、文件儲存、服裝倉、單車倉等服務，並設搬運團隊以便客人運送物品入倉。公司目前有共16間迷你倉及2間紅酒倉，另有一間大的中央倉庫；每月收入達300萬，月賺近150萬元。

劉津津畢業後曾於四大會計師事務所之一的德勤上班，後因盼能將自己的想法付諸實行、為社會創造價值而創業。她指，迷你倉是一盤收租生意，市場調研又顯示社會上有相關需求，加上工廈單位由父親持有，可將成本降到最低，故認為迷你藏是最保守及最具防守性的生意，「擔粗粗」投資過百萬元開創第一間迷你倉。

劉津津分享，創業第6年時曾因工作太忙碌而被相戀8年的男友埋怨，最終發現被伴侶背叛近1年，分手收場，或成人生最傷心的經歷之一；與此同時，公司除1名入職不足1個月的同事外，其他人全數被挖牆腳，令想利用工作麻醉自己的她因此換來情緒病，經心理醫生開導後仍需1年方康復。

她表示，雖然在遇到大大小小的難關時亦曾掙扎和猶豫應否放棄，出現類似「就算我賺再多嘅錢、(公司)擴充得再大，都係瞓同一張床、住同一間屋，咁我點解要咁辛苦去創業」的負面想法，但從未設想過自己會失敗，每次碰到困難都一定會豁出去，日以繼夜地解決問題，至今仍無悔踏上這條讓她產生極大成功感的創業路，更盼未來能開拓業務範疇，繼續提升客戶生活質素，打造生活品牌。劉津津又鼓勵年輕人創業，並提醒他們，創業「打真軍」時需有犧牲、取捨的心理準備。

劉津津又鼓勵年輕人創業，並提醒他們，創業「打真軍」時需有犧牲、取捨的心理準備。

劉津津鼓勵年輕人創業，並提醒他們，創業「打真軍」時需有犧牲、取捨的心理準備。

旨助本地創業青年

創業遇到難關時「頂住」的心態，亦令兩位入選香港十大傑出創業青年。選舉創始人溫學文介紹，兩年一屆的《香港十大傑出創業青年選舉》旨在助本地創業青年吸引更多資源以發展創業項目，讓香港產生更多創意實力兼備的初創企業，提升香港創業人才的國際競爭力。

兩年一屆的《香港十大傑出創業青年選舉》旨在助本地創業青年吸引更多資源以發展創業項目，讓香港產生更多創意實力兼備的初創企業，提升香港創業人才的國際競爭力。

兩年一屆的《香港十大傑出創業青年選舉》旨在助本地創業青年吸引更多資源以發展創業項目，讓香港產生更多創意實力兼備的初創企業，提升香港創業人才的國際競爭力。

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