囍運冰室創辦人 「靚蝦王」馬主千金創業同遇逆境 堅持信念成功必在望

90後的陳兆秋自小覺得從事金融業「好有型」、又對數字敏感度高，而在大學時期選擇遠赴英國就讀經濟及金融學，惟畢業後對美容、飲食及酒店行業都抱有興趣，最終發覺自己原來更喜歡「對住人」工作，於是決定「子承父業」開餐廳，至今坐擁12間分店，日前還入選第三屆香港十大傑出創業青年。

陳兆秋表示，父親退休前從事飲食行業的工作，自認從小亦有「落舖」幫手，預期父親可教他走好創業路，便在構思及籌備數月後斥資十多萬「博一博」，租入看好的舖位；怎料簽約後致電父親聽取意見時，父親卻說「你都畢業啦，咁大個仔，要搵你自己嘅方向喇。」陳兆秋那時開始摸著石頭過河，最終在家人支持下，投資約250萬元開辦第一家「囍記車仔麵」，並為打破港人對車仔麵檔擁擠又「嗱喳」的印象，請來英國室內設計師打造店舖的摩登形象，讓食客可以貼地的價錢舒適地享用車仔麵。

連同「囍運冰室」等餐飲品牌，陳兆秋目前擁有12間分店。回顧過去約8年創業路，他形容，「做生意是一個循環，有順境也有逆境」，「順境時就個個都做」，故相信想辦法渡過逆境更為重要。他解釋，過去幾年受疫情影響生意下跌不少，開源節流後仍有損失，雖然復常後生意開始回穩，但須面對港人不留港消費等新挑戰；未來計劃在餐廳的定位、人手配合等方面進行改善，並尋找新方法去擁抱改變。他又呼籲年輕人在找到屬於自己的創業方向後，不論好壞都要堅持到底。