四成僱主曾遇不良外傭中介 逾七成啞忍 教唆跳工最普遍 政黨倡設監管局

本港不少家庭聘請外籍家庭傭工幫助照顧家中長幼，但亦有不少不快經歷。有調查發現，多達四成受訪者曾遇經營手法不當的外傭中介公司，教唆外傭「跳工」，但逾七成僱主最終啞忍了事。勞工處日前頒布新修訂《職業介紹所實務守則》，期望改善外傭中介公司經營手法及釐清服務收費；民建聯認為修訂可達致三贏局面，惟指守則仍有不足之處，倡設外籍家庭傭工事宜監管局、設立外傭中介公司評分制等，應對「跳工」情況。有僱傭公會認為外傭辭工有不同原因，並應教育外傭遵守合約精神。

民建聯昨日公布僱主聘請外傭問題調查結果。調查訪問503名外傭僱主，發現多達四成受訪者遇過外傭中介公司經營手法不當，當中以教唆外傭跳工情況最為普遍(30%)，其次是收取不合理手續費(24%)及隱瞞外傭身體真實情況(23%)。然而，由於僱主大多不懂投訴途徑，多達71%受訪者啞忍了事。

勞工處上周四(9日)宣布修訂《守則》，引入多項新標準，包括要求職業介紹所須在與外傭僱主簽訂的服務協議內，就各項服務類別訂明收費金額；不得向求職者提供個人貸款資訊，或透過扣押僱傭合約迫使他們支付或償還任何款項。至於針對外傭涉嫌濫用提早終止僱傭合約以轉換僱主(俗稱「跳工」)情況，職業介紹所須向求職者清楚講解相關入境規定，並不得透過提供金錢誘因等手法，誘使在職外傭提早終結合約。

顏汶羽倡設中介公司評分制

民建聯立法會議員顏汶羽指，很多個案是「朝早起身就唔見咗外傭」，其中有外傭離職前到十多間借貸公司借錢，部分人甚至在僱主家偷錢，隨時帶100萬元離開香港。他倡訂立外傭借貸以兩個月薪金為上限。根據現時規定，僱主須填表通知入境處已終止聘用有關外傭，才能令財務公司停止滋擾僱主，顏汶羽認為應加快流程。

另外，民建聯亦建議亦建議設立外籍家庭傭工事宜監管局，「一條龍」處理外傭中介公司持牌續牌申請、處理和審批外傭來港申請、執行巡查工作等；而勞工處可設立外傭中介公司評分制度，按照外傭的留置率、轉換率、聘請外傭的數目，以及中介公司開業年資等準則評分。

容馬珊兒：「搶工人」情況已舒緩

調查提及不良中介教唆外傭跳工，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，早在疫情期間中介「搶工人」便已存在。她提到，協會曾接獲個案，指有中介以「利是」吸引在職外傭留下個人資料，其後把資料顯示給另一位僱主，「(新舊僱主)要鬥高價」，如外傭心動便可能跳工；但隨疫情過去且本港移民人數增加，「搶工人」情況有所舒緩。她認為印尼的「印傭零收費」政策(僱主須承擔原本印傭自付費用，包括付予印尼招聘中心的「招聘費」)，令外傭不珍惜工作機會，增加跳工的可能。

香港僱傭公會主席陳東風則認為，大眾常誤解外傭因金錢跳工，但據他了解，未能完成兩年合約的外傭比例為三至四成，而原因涉及外傭的工作能力、語言能力、是否習慣香港；涉僱主的因素則包括工作環境，以及與僱主的相處和要求等。他相信，外傭轉工的內在原因是與僱主關係破裂，因為金錢而轉工屬「好少、好少」。

業界促教育外傭履行合約

容馬珊兒提到，入境處雖有為僱主把關，如見外傭轉了數個僱主，亦會質疑外傭是否想來港工作。但她相信最重要是向外傭發出信息，「簽咗合約就要完成， 如果僱主對你唔好可以去搵勞工處」。容馬珊兒又讚賞新修訂《守則》要求介紹所就各項服務類別訂明收費金額，相信僱主可以貨比三家， 得到保障。

至於外傭未完成合約中介會否退款，陳東風指，不同介紹所有不同安排，重申外傭未完成合約有眾多原因，過度簡單交代對介紹所亦不公平，以及令大眾及僱主有錯覺。而政府如要杜絕外傭借貸帶來的問題，應直接規管財務機構，限制它們不准向持有外傭簽證的人士放貸。