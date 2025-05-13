四成高中生呈抑鬱或焦慮 社聯︰幫助孩子 家長教師先學放過自己

高中生要備戰中學文憑試，壓力較一般學生大。有調查發現，41.9%受訪學生呈現抑鬱或焦慮症狀困擾，相關症狀早於中五修讀HKDSE課程時已出現；受訪學生的壓力指數平均為7.4分(最高10分)，當中兩成壓力更「爆錶」。調查亦發現，受訪學生心理困擾愈嚴重，求助意向愈低。調查機構建議，除透過跨專業協作外，家長與教師學會辨識並轉化自身焦慮，學會放過自己，才能給予孩子自在表達恐懼與挫折等負面情緒的空間，從而獲得適時的幫助。 社聯於2月18日至4月18日期間進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」成功訪問1,017名中五至中六學生，當中72.7%為中五學生。調查發現，41.9%受訪學生均出現抑鬱或焦慮症狀，同時出現兩種症狀的則有24%。壓力指數方面，平均7.4分，20.9%達滿分10分。研究發現，HKDSE壓力愈大，心理困擾愈嚴重，女生更顯著。

社聯指，學生的心理困擾部分來自競爭感提升，如別人做得比自己好時會感到惱怒；執著心態，如事情不如意時難以保持平靜；希望感削弱，如感所做的事情對自己將來沒多大幫助。

姚潔玲

憂被負面標籤拒絕求助 另外，研究亦發現，受訪學生心理困擾愈嚴重，求助意向愈低，不少會因社會對心理困擾及求助的污名而拒絕求助，以免被負面標籤。心理困擾愈嚴重的學生，愈擔心家人對求助有負面看法，因此更不願意求助。 社聯總主任(兒童及青少年服務)姚潔玲指，前線社工的經驗發現，許多成人因擔心孩子在激烈的競爭中落後，無意間將對「成功」的執著傳遞給孩子；並往往希望他們保持積極和正向態度，而忽略傾聽和疏導負面情緒的重要，導致壓抑內心的真實感受，延誤支援時機。她指，父母和師長需要學會放過自己，才能給予孩子自在表達恐懼與挫折等負面情緒的空間，從而獲得適時的幫助。

對學生支援，社聯亦建議跨專業協作，如社工聯同藝術家及遊戲設計師共同創作，透過IG互動或遊戲與青年談心；政府應在青年精神健康政策中納入減輕家長與教師焦慮的措施。