回歸25周年｜料確診官員或七一前康復　曾祈殷：有啲人會早點轉陰性

七一回歸25周年臨近，政界關注中國國家領導人會否來港視察，惟特首辦主任、候任政務司司長陳國基、續任政制及內地事務局局長曾國衞及發展局常任秘書長劉俊傑宣布確診感染新冠肺炎。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台表示，部分人有機會早點轉陰性，因此相關官員是有機會七一前轉為陰性。

指每日快測才確診或顯病毒量不高

曾祈殷稱，「有啲人會早點轉為陰性」，尤其是本身病毒量不高及有注射疫苗，因此要視乎個人情況而定，相關官員是有機會七一前轉為陰性。他又說，如果確診官員每日有做快速測試，經核酸檢測才確診，可能反映體内病毒量不高，若平日工作時有戴口罩，感染他人的風險相對低。

對於有報道指現屆及下屆政府官員， 七一前要在酒店隔離一日，被問到隔離一日是否足夠，曾祈殷指，重點應是七一前，相關官員公務上減少接觸其他人，以及行程盡量「點對點」。他又說，現時政府總部的感染風險增加，需要提高警覺，在社區多了人感染，傳播鏈多了，在某些機構出現感染者並不出奇。

對於候任特首李家超在報章表示，研究縮短抵港旅客酒店檢疫日數，曾祈殷指，最重要是及早在旅客中找出患者，相信要配合加密檢測，建議首階段先縮短檢疫期至5天，若沒有太大問題和走漏個案，再進一步減少檢疫日數。