回鄉證續期懶人包｜一文睇清申請預約步驟／所需文件相片規格／收費詳情／領證方法 (持續更新)

回鄉證續期懶人包｜領證方法

申請人可在受理時自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件或按《領取證件回執》上預定取證日期或以後，按回執上的指引到原提交申請的服務中心在自助取證設備或取證專用櫃位取證。取證時，須提交《領取證件回執》及交回原回鄉證注銷；首次申請、遺失補發或受理時已注銷原回鄉證的，提交申請人的香港身份證或有效的香港旅行證件。

中旅社辦證地址及營業時間

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*20樓：受理各類證件業務 / 22樓：領取證件