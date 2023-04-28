回鄉證續期、快證預約申請懶人包｜中旅社地址＋預約步驟＋所需文件相片規格＋領證方法

羅湖聯檢大樓

回鄉證續期懶人包｜受理對象 俗稱「回鄉證」的《港澳居民來往內地通行證》有效期分為10年和5年兩種，其中有效期10年的「回鄉證」發給已滿18周歲的申請人；而有效期5年的「回鄉證」則發給未滿18周歲的申請人使用。根據中旅社資料，「回鄉證」受理對象為下列5類人士： 在香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民

內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份的

在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份的

香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍的

香港居民所持回鄉證有效期不足六個月或者已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件或者持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證的，可申請換、補發新的回鄉證

回鄉證續期懶人包｜所需文件 首次申請 網上預約時須在網上填寫完整申請人個人信息

近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執

有中文姓名的香港永久性居民身份證；11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證

香港特區護照

18歲以下未領有香港特區護照的，須交驗父或母其中一方中國公民證件：父或母的香港居民身份證和《港澳居民來往內地通行證》；未領有《港澳居民來往內地通行證》的，交驗香港特區護照或簽證身份書(適用於父或母是香港居民的申請人) 按圖即睇首次申請回鄉證5大步驟

到期換證 網上預約時須在網上填寫完整的申請人個人信息

近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執

具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證；11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證或簽證身份書

目前持用的《港澳居民來往內地通行證》(包括原證期滿失效；如持本式《港澳同胞回鄉證》，須同時交驗香港特區護照)

申請換發回鄉證的香港居民如居港超過7年未能成為香港永久性居民身份的，須填寫聲明書說明原因 按圖即睇到期換領回鄉證步驟

回鄉證續期懶人包｜申請／續期回鄉證收費標準 收費類別 普通件 加急件 首次申領、換領證件 成人：390元；小童：260元 成人：670元；小童：540元 遺失/補發、損壞補發 成人：590元；小童：430元 成人：870元；小童：710元

回鄉證續期懶人包｜相片規格 6個月以內拍攝的彩色相片

相片背景色為純白色，無漸變、不得有陰影、其他人或物體

申請人應保持坐姿端正，雙肩水平，正視照相機

申請人神態自然，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒，頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳，不得化濃妝

申請人宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，不得穿著制式服裝。如果相片背景色彩為白色，請勿穿著白色衣服，而相片背景色彩為藍色，請勿穿著藍色衣服

申請人不得戴有色眼鏡(疾病原因除外)或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

申請人不得使用頭部覆蓋物（宗教、醫療和文化需要時請提供證明文件且覆蓋物不得遮擋臉部或造成陰影），非永久性飾物不得遮擋臉部

髮髻過高或豎起的頭髮容易影響檢測結果，導致檢測不合格

照明光線均勻，臉部不得有陰影、亮斑(反光)

人像對焦準確，層次清晰、色彩真實

不得對人像特徵(傷疤、痣、髮型等)進行技術處理 紙質相片要求 相片尺寸：48 毫米 X33 毫米

X33 相片有效區域：40毫米X30毫米 數碼相片檔案規格要求 圖像檔格式：JPEG 圖像為24位RGB真彩色，分辦率／解像度：300DPI 圖像檔大小範圍為20KB 到80KB 之間 圖像尺寸：寬：354像素、高：472 像素、寬高比為3:4 髮際距相片上邊緣：12-35像素 眼睛距相片上邊緣：最小值為0.3倍高；最大值為0.5倍高(成人)、0.6 倍高(兒童) 兩眼間距離：最小值為0.23倍寬；最大值為0.33倍寬

回鄉證續期懶人包｜領證方法 申請人可在受理時自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件或按《領取證件回執》上預定取證日期或以後，按回執上的指引到原提交申請的服務中心在自助取證設備或取證專用櫃位取證。取證時，須提交《領取證件回執》及交回原回鄉證注銷；首次申請、遺失補發或受理時已注銷原回鄉證的，提交申請人的香港身份證或有效的香港旅行證件。 中旅社辦證地址及營業時間 香港中旅證件服務各中心 詳細地址 交通指引 聯絡電話 辦公時間 香港中旅證件服務港島中心 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓 港鐵港島線上環站E2出口 2998 7888 星期一至星期六: 09:00至17:00 (星期日及公眾假期休息) 香港中旅證件服務九龍東中心 九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室 港鐵觀塘線九龍灣站A出口，零碳天地對面 香港中旅證件服務九龍西中心 新界葵涌大連排道83號K83 20/22樓* 港鐵荃灣線葵興站E出口，步行5分鐘九龍貿易中心正對面 香港中旅證件服務新界東中心 新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室 港鐵屯馬線石門站C出口 香港中旅證件服務新界西中心 新界屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室 輕鐵路線 507、614、614P 屯門泳池站 *20樓：受理各類證件業務 / 22樓：領取證件

回鄉證快證｜ 中華人民共和國出入境通行證 如等不到數個月預約期，而又因急事如奔喪、就醫、就學、緊急商務的急事需要入境中國內地，可選擇到中旅社的服務中心辦理3個月內出入境一次的中華人民共和國出入境通行證（又稱「出入境通行證」），辦理到取證時間一般為12個工作天。 快證所需文件： 中華人民共和國出入境通行證申請表

半年內彩色近照1張及該相片的合格檢測回執

未滿18周歲的申請人須由其合法監護人陪同提交申請並提供關係證明文件、合法監護人的身份證明文件

失效的回鄉證／報失聲明／遺失補辦收據

奔喪、就醫、就學、緊急商務等緊急事由之證明文件 收費類別 普通件 加快件 三個月一次入出境有效 120元 320元 三個月一次入境有效 300元 450元 快證／臨時通行證丨辦證時限 （一）三個月一次入出境有效的出入境通行證 普通件，12個工作天取證。 加快件，辦理後的第5個工作天下午取證（受理當天不計）。 （二）三個月內一次入境有效的入境通行證 普通件，3個工作天取證。 加快件，2個工作天取證（須提交有效內地身份證明文件）。 （三）注：工作天不包含星期六、星期日、香港公眾假期。