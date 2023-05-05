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2023-05-05 12:15:41

因應夏季酷熱天氣挑戰 馬會6月及7月推黃昏賽事

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因應夏季酷熱天氣挑戰，馬會6月及7月推黃昏賽事。(資料圖片)

鑑於夏季酷熱天氣的挑戰愈來愈大，經過深入的評估後，香港賽馬會已獲特區政府支持，於今個夏季舉行黃昏賽事。頭場將於下午4時預計當氣溫降低時舉行。至於最後一場賽事，若當日是舉行10場賽事，尾場將於晚上850分舉行；若當日舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。

全部黃昏賽事均在沙田馬場舉行，分別在64日、10日、18日和25日；以及71日、9日和16日。

應家柏：黃昏賽事保障馬長及賽事參與者福祉和安全

馬會行政總裁應家柏表示，由於6月和7月的氣溫愈來愈高，黃昏賽事將有助保障他們的福祉和安全，又指馬匹及賽事參與者，包括騎師、馬房和賽道職員、馬主、會員和顧客的福祉，對馬會而言是至關重要。馬會又指，一直採取應對夏天酷熱天氣的措施，包括工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟、補充水份程序、降溫方法及專業獸醫緊密監察健康情況。舉行黃昏賽事令本會現時應對高溫的措施更為完善。

天文台及馬會天氣監察紀錄的分析顯示，夏季的氣溫變得愈來愈高。與10年前相比，20182022年間的6月和7月，最高溫度達攝氏33度或以上的酷熱天氣日數，增加近兩倍至99日。特區政府最近亦宣布新增「極端酷熱」級別，代表氣溫達到攝氏35度或以上。此外，去年6月及7月的數據顯示，氣溫在中午過後升至最高，然後逐漸下降。

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