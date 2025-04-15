國安教育日2025｜李家超指美「計錯數」：香港是零關稅 對等應該是零

行政長官李家超表示，美國打擊中國和香港特區的肆意妄為已變成狂態。近期以貿易作武器，對香港施加145%的「所謂對等關稅」，李家超批評美方「最荒謬的是算術都算錯了」，因本港是零關稅，「對等的話應該是零」，認為展現美國滿口歪理。

稱關稅戰改變世界貿易秩序 香港有危有機

李家超出席全民國家安全教育日開幕禮致辭，他表示，美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈。面對美國肆無忌憚的霸權主義，就要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事，香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，強調香港會保持零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。