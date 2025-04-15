國安教育日2025｜李家超指美「計錯數」：香港是零關稅 對等應該是零

行政長官李家超表示，美國打擊中國和香港特區的肆意妄為已變成狂態。近期以貿易作武器，對香港施加145%的「所謂對等關稅」，李家超批評美方「最荒謬的是算術都算錯了」，因本港是零關稅，「對等的話應該是零」，認為展現美國滿口歪理。
稱關稅戰改變世界貿易秩序 香港有危有機
李家超出席全民國家安全教育日開幕禮致辭，他表示，美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈。面對美國肆無忌憚的霸權主義，就要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事，香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，強調香港會保持零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。
李家超表示，關稅戰已改變世界貿易秩序，新秩序將會形成，過程中香港有危有機，當局正研究新秩序可產生的新機遇，認為香港作為零關稅的自由港，可吸引更多貿易、商業活動和新藍海，加上香港人的韌性、靈活多變，以及善拼敢贏的基因，香港會再一次乘風破浪。
他表示，國際形勢複雜多變，危害國家安全的威脅可突如其來，必須時刻警惕，做好面對巨大挑戰的準備。本港要堅定不移，全面貫徹一國兩制方針，要深入踐行總體國家安全觀，要不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制。
時刻警惕「黑暴餘波」仍未結束
李家超表示，香港國安法公布實施5年，社會變得穩定，市民生活變得正常，但不能好了傷疤忘了痛。香港未來面對國家安全的風險會更風高浪急，本港要時刻警惕2019年的黑暴餘波仍未結束，反中亂港分子仍妄圖死灰復燃，仍然軟對抗，煽動厭惡和憎恨，要時刻警惕海內外破壞力量對抗事態還未結束。