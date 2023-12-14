國安處懸紅百萬通緝鄭文傑等5人 另拘4人涉資助羅冠聰許智峯

警務處國家安全處（國安處）今日（14日）黃昏在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，公布一批因涉嫌違反《港區國安法》被通緝的名單，除早前8人外，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元，他們涉包括勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪。李桂華批評他們出賣國家，不顧香港人利益，行為卑劣，強調國安處會追究到底。

33歲鄭文傑涉聯同他人成立政治組織，並多次透過社交平台多次鼓吹香港獨立。鄭與24歲的許穎婷及邵嵐，亦涉分別要求外國對中國、內地與香港官員、本港司法人員作出制裁等。



42歲的霍嘉誌及46歲的蔡明達涉聯同他人開設社交頻道，多次發布影片，呼籲加入外國軍隊或組織軍隊，並於外國接受軍事訓練，以武力對抗香港特區，在香港鼓吹港獨，逼使香港政權改變，以及呼籲外國制裁香港等。兩人早前涉訛稱幫助「黑暴」期間犯案的年輕人逃離香港，從而騙取共十多萬港元，形容行為令人髮指。