國安處懸紅百萬通緝鄭文傑等5人 另拘4人涉資助羅冠聰許智峯

警務處國家安全處（國安處）今日（14日）黃昏在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，公布一批因涉嫌違反《港區國安法》被通緝的名單，除早前8人外，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元，他們涉包括勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪。李桂華批評他們出賣國家，不顧香港人利益，行為卑劣，強調國安處會追究到底。
33歲鄭文傑涉聯同他人成立政治組織，並多次透過社交平台多次鼓吹香港獨立。鄭與24歲的許穎婷及邵嵐，亦涉分別要求外國對中國、內地與香港官員、本港司法人員作出制裁等。
42歲的霍嘉誌及46歲的蔡明達涉聯同他人開設社交頻道，多次發布影片，呼籲加入外國軍隊或組織軍隊，並於外國接受軍事訓練，以武力對抗香港特區，在香港鼓吹港獨，逼使香港政權改變，以及呼籲外國制裁香港等。兩人早前涉訛稱幫助「黑暴」期間犯案的年輕人逃離香港，從而騙取共十多萬港元，形容行為令人髮指。
昨拘4男女 涉資助羅冠聰及許智峯
國安處又提到昨日（13日）拘捕兩男兩女（29至68歲），涉違反《港區國安法》第41條以金錢資助他人實施分裂國家。他們分別報稱電梯技工、補習老師和退休人士，涉自2020年12月至2023年11月期間透過付費資助兩名通緝人士羅冠聰及許智峯的網上訂閲平台，金額介乎1萬至12萬元不等，資助對方從事危害國家安全的運動，調查亦顯示他們瀏覽羅冠聰和許智峯的帳戶，各人正被扣查。國安處呼籲市民切勿資助涉嫌危害國家安全的人或組織，並呼籲試圖捐助這些人士的人三思，切勿自招麻煩。
若周庭限期前未回港報到 將成為逃犯
而早前被通緝的8名人士，警方接獲逾500宗舉報，部份相當參考價值。對於前香港眾志副秘書長周庭早前決定棄保，李桂華指警方和被捕人商討保釋條件是「有傾有講」，不點名指周庭聲稱要海外升學，並出示大量文件證明，又聲稱會回港報到，如果她不履行承諾就是講大話及誠信破產。李桂華指周庭暫時仍未犯法，但若她在指定時間未回港報到，警方將會視她為逃犯，並會通緝她。