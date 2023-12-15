國安處百萬懸紅通緝鄭文傑等5港人 4人涉金錢資助許智峯羅冠聰被捕

警方國安處昨日公布新一批因涉嫌違反《港區國安法》被通緝的名單，涉及5名已離港在逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。5人涉勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪。
國安處總警司李桂華指，33歲鄭文傑是英國駐港總領事館前職員，涉聯同他人成立政治組織，並多次透過社交平台鼓吹香港獨立。他與24歲的許穎婷及邵嵐，亦涉分別要求外國對中國內地與香港官員、本港司法人員作出制裁等。42歲的霍嘉誌及46歲的蔡明達涉聯同他人開設社交頻道，多次發布影片，呼籲加入外國軍隊或組織軍隊，並於外國接受軍事訓練，以及呼籲外國制裁香港等。兩人早前涉訛稱幫助「黑暴」期間犯案的年輕人逃離香港，從而騙取共十多萬港元，李形容兩人行為令人髮指。
若周庭未按時回港將通緝
國安處日前又拘捕兩男兩女，涉違反《港區國安法》第21條的「以金錢資助他人實施分裂國家罪」。4人分別報稱電梯技工、補習老師和退休人士。國安處高級警司洪毅指，4人涉自2020年12月至2023年11月期間，透過付費資助兩名通緝人士羅冠聰及許智峯的網上訂閲平台，金額介乎1萬至12萬元不等，資助對方實施危害國家安全活動。調查亦顯示，他們瀏覽羅冠聰和許智峯網上訂閱平台的帳戶。各人正被扣查。國安處呼籲市民切勿資助涉嫌危害國家安全的人或組織。
對於周庭案件，李桂華指周庭暫時仍未犯法，但如果她在指定時間未有回港報到，警方將會視她為逃犯，並會通緝她。國安處今年7月各懸紅100萬元通緝8名涉嫌違反《港區國安法》的海外在逃人士，包括袁弓夷、許智峯等。
駐港國家安全公署發表聲明，堅決支持香港警方依法通緝上述人士，認為是有效防範、制止及懲治外逃反中亂港分子危害國家安全的行為及活動。
特區政府發言人表示，是次被懸紅通緝的人多次公開進行危害國家安全的行為和活動，特區政府必須迎頭打擊，以履行維護國家安全的憲制責任，捍衛「一國兩制」方針和法治精神。特區政府會依法採取一切必要措施，追究他們的刑責，全力維護國家安全。
保安局呼籲，市民要認清這些人的真面目，切勿受其唆擺，最終要負上刑責，局方連同各執法部門會繼續依法阻止竄逃海外的人繼續進行危害國家安全的行為和活動，並追究逃犯、其黨羽和資助他們的人的刑責。