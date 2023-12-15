國安處百萬懸紅通緝鄭文傑等5港人 4人涉金錢資助許智峯羅冠聰被捕

警方國安處昨日公布新一批因涉嫌違反《港區國安法》被通緝的名單，涉及5名已離港在逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。5人涉勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪。 國安處總警司李桂華指，33歲鄭文傑是英國駐港總領事館前職員，涉聯同他人成立政治組織，並多次透過社交平台鼓吹香港獨立。他與24歲的許穎婷及邵嵐，亦涉分別要求外國對中國內地與香港官員、本港司法人員作出制裁等。42歲的霍嘉誌及46歲的蔡明達涉聯同他人開設社交頻道，多次發布影片，呼籲加入外國軍隊或組織軍隊，並於外國接受軍事訓練，以及呼籲外國制裁香港等。兩人早前涉訛稱幫助「黑暴」期間犯案的年輕人逃離香港，從而騙取共十多萬港元，李形容兩人行為令人髮指。

若周庭未按時回港將通緝 國安處日前又拘捕兩男兩女，涉違反《港區國安法》第21條的「以金錢資助他人實施分裂國家罪」。4人分別報稱電梯技工、補習老師和退休人士。國安處高級警司洪毅指，4人涉自2020年12月至2023年11月期間，透過付費資助兩名通緝人士羅冠聰及許智峯的網上訂閲平台，金額介乎1萬至12萬元不等，資助對方實施危害國家安全活動。調查亦顯示，他們瀏覽羅冠聰和許智峯網上訂閱平台的帳戶。各人正被扣查。國安處呼籲市民切勿資助涉嫌危害國家安全的人或組織。

對於周庭案件，李桂華指周庭暫時仍未犯法，但如果她在指定時間未有回港報到，警方將會視她為逃犯，並會通緝她。國安處今年7月各懸紅100萬元通緝8名涉嫌違反《港區國安法》的海外在逃人士，包括袁弓夷、許智峯等。 駐港國家安全公署發表聲明，堅決支持香港警方依法通緝上述人士，認為是有效防範、制止及懲治外逃反中亂港分子危害國家安全的行為及活動。 特區政府發言人表示，是次被懸紅通緝的人多次公開進行危害國家安全的行為和活動，特區政府必須迎頭打擊，以履行維護國家安全的憲制責任，捍衛「一國兩制」方針和法治精神。特區政府會依法採取一切必要措施，追究他們的刑責，全力維護國家安全。