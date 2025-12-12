國安處首引「非法操練」罪拘9男　涉工廈接受槍械格鬥訓練 檢反政府標語

警方昨日(11日)持法庭手令突擊搜查該單位，發現有6名男子在內，其中一人正進行訓示，並檢獲5支長氣槍、2支氣手槍、5把仿製短刀、一把仿製長劍、搏擊用具及印有黑暴口號及反政府手張，人員亦檢獲一批相信經自行改裝、有引線可點燃的爆炸品，爆炸品處理科正檢驗破壞力。另外，人員在單位3D打印機，警方正調查是否曾用作自製槍械及槍械零件。

警務處國安處早前接獲舉報，指有人在新蒲崗一工廈收藏武器及進行軍事形式訓練，相信有團伙組織反政府人士提供訓練，包括槍械操練、軍刀訓練、格鬥、無線電通訊等，違反《國安條例》下「非法操練」罪。

警方隨後以「非法操練」罪拘捕單位內的6名男子，他們年齡介乎20至25歲。其後，國安處人員再於屯門及油麻地再以「非法操練」罪拘捕3名男子，他們年齡介乎20至22歲，所有人正被扣留調查。被捕人職業包括文員、保安、食店職員等，部份人為朋友關係，部份則是「搭上搭」認識。

警務處國安處總警司李桂華指，今次國安處首次引用「非法操練」作拘捕行動，指明操練是用攻擊性武器作操練，強調現場發現的爆炸品雖為低性能火藥，但不等於無殺傷力，加上警方發現有被捕人，曾用黑暴常用的服裝出現在大埔火災現場，令人擔心其目的及感到有黑暴苗頭，會調查如何制造及使用武器及爆炸品，及有無人曾參與非法操練。