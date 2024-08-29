國家隊訪港｜代表團下午出席記者會 全紅嬋：有熱愛就去追不要怕失敗(多圖)

巴黎奧運國家隊奧運健兒代表團，包括來自16個運動項目共65名運動員和8名教練今日(29日)抵港展開3日訪問。專機在中午降落香港機場，政務司司長陳國基率領特區政府在停機坪舉行歡迎儀式。首批踏出機艙的運動員包括乒乓代表馬龍、跳水代表全紅嬋和飛魚潘展樂。其中成為焦點的17歲「新跳水皇后」全紅嬋似乎休息不足，落機後列隊準備出席儀式時一度打呵欠，而她背上Miu Miu斜孭啡色手袋，掛有兩個LOUIS VUITTON的烏龜形小型收納包。

代表團抵港後入住尖沙咀一間酒店，酒店外有大批粉絲等待，代表團下午出席記者會，全紅嬋被問到有什麼說話勉勵青少年時表示：「我覺得有熱愛就去追吧，不要害怕失敗吧，然後也是很謝謝大家很喜歡我，謝謝。」馬龍表示非常榮幸第四次來港參與交流活動，至於奧運之後的去向，「現在來說還是運動員的身份，當然如果有轉變，一定會讓大家知道。」另外，潘展樂被問如何成為年青人的榜樣，他表示「不怕苦不怕累，為國增光。會先訓練好自己，等我成熟一點後再成為別人的榜樣。」

即將入讀香港教育大學教育博士課程的雙人韻律泳運動員王柳懿表示，來港讀書是覺得香港是國際化的城市，有助她與妹妹王芊懿提升國際事業，而且香港的大學為學生提供良好教育環境和資源。

雖然未有奪金，但亦隨團訪港的女泳手張雨霏表示，過往比賽都有來過香港，自己很喜歡蝦餃及叉燒飽，又說今屆奧運最大收獲是讓她面對困難時，有更多勇氣和經驗。





▼國家隊奧運健兒記者會▼