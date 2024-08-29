國家隊訪港｜代表團出席歡迎會及晚宴 李家超：感謝運動員的支持

巴黎奧運代表團今日(29日)起一連3日訪港。代表團下午在下榻的酒店會見傳媒後，隨後便到禮賓府出席抵港歡迎會，並於灣仔會展出席歡迎晚宴。行政長官李家超、多名司局長、立法會議員，以及來自各個界別的人士均有出席。在禮賓府的歡迎會上，李家超與高志丹在歡迎會上交換紀念品，並與一眾運動員大合照留念。
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李家超致辭時稱，在巴黎奧運會，今屆巴黎奧運會，國家運動員創下了中國參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，向全世界展示體育強國的風範。各位在奧運賽場上為國家爭光添彩的健兒，今天齊聚在香港禮賓府這座歷史府第，感到十分興奮。
他續指，代表團在巴黎奧運會閉幕不到三星期就來到香港，讓香港市民有機會近距離一睹國家運動員的風采，接受香港市民的熱烈祝賀，感謝他們對香港的熱情和支持。他又感謝國家體育總局、國務院港澳辦和中聯辦的大力支持，與特區政府協力籌辦這次代表團訪港活動，充分體現了國家對香港的重視和關愛。
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高志丹：交流活動弘揚中華體育精神
在晚宴上，代表團團長兼國家體育總局局長高志丹致辭指，中共二十屆三中全會作出部署，為港澳積極融入新一輪國家改革開放大潮提供契機。在新征程上，建設更加美好的香港，需要匯聚更強大的精神力量。這次內地健兒訪港期間，將通過參加表演聯歡、示範展示和交流互動等系列活動，進一步弘揚中華體育精神，展示中華健兒風采，共享中華民族榮耀，凝聚團結奮進力量，希望為實現香港社會發展提振勇氣和精氣神，注入團結奮鬥的正能量。
他又表示，目前粵港澳正全力以赴籌備明年舉辦的全運會，體育總局願與特區政府和體育界，全面加強兩地體育交流和合作，深入促進大灣區融合發展。