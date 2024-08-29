國家隊訪港｜代表團出席歡迎會及晚宴 李家超：感謝運動員的支持

巴黎奧運代表團今日(29日)起一連3日訪港。代表團下午在下榻的酒店會見傳媒後，隨後便到禮賓府出席抵港歡迎會，並於灣仔會展出席歡迎晚宴。行政長官李家超、多名司局長、立法會議員，以及來自各個界別的人士均有出席。在禮賓府的歡迎會上，李家超與高志丹在歡迎會上交換紀念品，並與一眾運動員大合照留念。

李家超致辭時稱，在巴黎奧運會，今屆巴黎奧運會，國家運動員創下了中國參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，向全世界展示體育強國的風範。各位在奧運賽場上為國家爭光添彩的健兒，今天齊聚在香港禮賓府這座歷史府第，感到十分興奮。

他續指，代表團在巴黎奧運會閉幕不到三星期就來到香港，讓香港市民有機會近距離一睹國家運動員的風采，接受香港市民的熱烈祝賀，感謝他們對香港的熱情和支持。他又感謝國家體育總局、國務院港澳辦和中聯辦的大力支持，與特區政府協力籌辦這次代表團訪港活動，充分體現了國家對香港的重視和關愛。