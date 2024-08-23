國家隊運動員將來港，文化體育及旅遊局今日公布運動員名單，包括跳水運動員全紅嬋及陳芋汐、游泳運動員潘展樂等，來自16個運動項目共65名運動員和8名教練將來港。

團長、國家體育總局局長高志丹及副團長、國家體育總局副局長周進強會率領國家隊代表團，於8月29日至31日到香港訪問。抵港後會展開一連串活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪體育學院與香港運動員交流。代表團成員將出席3場公開活動，包括8月30日晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，以及8月31日上午分別於伊利沙伯體育館和維園游泳池舉行的2場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。