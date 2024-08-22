國家隊奧運代表團月底訪港，3場公開活動包括跳水及游泳示範、以及羽毛球、體操及乒乓球示範，以及「奧運健兒大匯演」的公眾門票今早（22日）10時起在城市電腦售票網公開發售，大批市民「撲飛」致網站塞車，系統輪候時間列明須逾兩小時。其中羽毛球、體操及乒乓球示範門票在開售後已經有逾5萬人輪候，跳水及游泳示範亦有逾4萬人。至於「奧運健兒大匯演」門票在開售後亦有2.8萬人輪候。
約40分鐘內，國家隊訪港全部活動門票已經售罄。康文署發言人表示感謝市民的支持，並提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在八月三十日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。
發言人提醒入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，輪候需時。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達。
巴黎奧運｜樊振東稱需先休息沒考慮下屆奧運 被過度關注壓力大
▼國家隊訪港全部門票已售罄▼
國家隊訪港門票每人每次限購兩張
門票會在城市售票網以網上、流動應用程式URBTIX或電話購票方式公開發售，每張20元、不設優惠票，每人每次限購兩張。3個活動將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目購票，成功進入購票頁面後系統將自行分配座位，不設自行選擇座位。
今次公開活動的門票將以實名登記方式出售，每張門票會印有持票人士的英文姓名，入場時須出示與門票上姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份。康文署指，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。署方發言人表示，門票只授權在城市售票網出售，提醒公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會被詐騙，不能入場之餘亦會招致損失。
國家隊訪港｜公開活動購票詳情
- 城市售票網網頁
- 流動應用程式URBTIX (Android、HarmonyOS及iPhone/iPad版)
- 電話購票：3166 1288 (每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期)
巴黎奧運｜中國隊橫掃40金創境外奧運紀錄！ 獲獎牌選手全名單一次看
國家隊訪港｜公開活動詳情
奧運健兒大匯演
- 時間：8月30日晚上8時至9時30分
- 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館
羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範
- 時間：8月31日上午9時30分至11時30分
- 地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館
跳水及游泳運動項目示範
- 時間︰8月31日上午9時30分至11時30分
- 地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池