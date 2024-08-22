國家隊奧運代表團月底訪港，3場公開活動包括跳水及游泳示範、以及羽毛球、體操及乒乓球示範，以及「奧運健兒大匯演」的公眾門票今早（22日）10時起在城市電腦售票網公開發售，大批市民「撲飛」致網站塞車，系統輪候時間列明須逾兩小時。其中羽毛球、體操及乒乓球示範門票在開售後已經有逾5萬人輪候，跳水及游泳示範亦有逾4萬人。至於「奧運健兒大匯演」門票在開售後亦有2.8萬人輪候。

約40分鐘內，國家隊訪港全部活動門票已經售罄。康文署發言人表示感謝市民的支持，並提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在八月三十日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。



發言人提醒入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，輪候需時。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達。

▼國家隊訪港全部門票已售罄▼