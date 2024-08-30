國家隊訪港｜與紀律部隊及學生等交流　鄧炳強：最愛舉重選手李雯雯

22名國家隊運動員，包括泳手潘展樂、舉重運動員李雯雯、乒乓球手樊振東等早上乘坐開篷巴士到消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流，分享心得及示範表演。部分運動員在台上分享感受，游泳代表潘展樂被問到對「飛魚」稱號的看法，他回應指可以將稱號留給下一個游得快的人。他又表示國家隊在男子4乘100米混合泳接力賽奪金，全靠團隊克服困難、堅持及全力拼搏。游泳隊員即場示範動作，其中覃海洋將蛙泳比喻為打麻雀，並做出「洗牌」、「摸牌」和「出牌」的動作，逗得現場觀眾不禁發笑。

巴黎奧運內地健兒訪港團展開第2日行程，他們早上分批出席活動，包括到紀律部隊、學校、體育學院等交流。保安局局長鄧炳強指國家隊展現的堅毅不屈精神，與本港紀律部隊是一脈相承。

拳擊項目女子50公斤級冠軍吳愉說，成功在於堅持，坦言自己也有走不動的時候。每當想放棄，會想起老師曾提醒她當找不到方向感時，要多問和慢慢走。

鄧炳強致辭指對於內地健兒訪港，他感到非常榮幸及激動。他讚揚國家隊展現的堅毅不屈精神、超高技術、人性化的表現、對國家的奉獻，跟本港紀律部隊是一脈相承，也是紀律部隊的精神。鄧炳強更指最愛的國家隊舉重選手李雯雯，在奪冠後抱起教練並說「下班了」，場面令人激動。

今晚在伊館出席奧運健兒大匯演

另一方面，部分國家隊成員包括雙人跳水金牌得主全紅嬋和陳芋汐、乒乓女單金牌得主陳夢等，到聖保羅書院與學生交流。另外有國家隊成員到體育學院交流。國家隊代表團今晚會在伊利沙伯體育館出席奧運健兒大匯演。