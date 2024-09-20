國慶巴士巡遊暨展覽下月辦 九巴六十年代「長牛」再現

運輸署下月將舉辦慶祝國慶巴士巡遊，8輛參與巴士會從銅鑼灣維多利亞公園出發，經軒尼詩道前往中環碼頭，包括九巴完成復修的丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」巴士等。維園同日起亦會一連4日舉辦免費巴士展覽，展出10輛退役、現役和新能源巴士，以及與巴士相關的新舊物品，門票今日起派發。
巴士巡遊下月19日早上舉行，8輛不同類型巴士包括九巴復修的丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」和新大嶼山巴士亞歷山大丹尼士ADL E400等，會從維園出發，取道港島北岸前往中環碼頭，途經高士威道香港中央圖書館、軒尼詩道崇光百貨等地，全程20至30分鐘，詳情將於稍後公布。
展覽門票即日起派發
運輸署同日下午開始，會在維園舉行一連4日的免費巴士展覽，展出10部退役、現役和新能源巴士，與巴士相關的新舊物品也是展品之一，如新舊制服、懷舊車票、目的地顯示牌布和號碼牌、舊式零件等。門票今日上午11時起經購票通派發，額滿即止，運輸署助理署長/巴士及鐵路謝善怡表示，展覽會視乎人流決定參與人數，又呼籲市民踴躍參與。
九巴沙田廠維修組高級科文龔儉鋒稱，「長牛」於上世紀六十年代尾引入，今次前後花兩個月復修這款巴士，冀勾起該時代的市民回憶。城巴早前已完成復修的九十年代「大食鬼」空調巴士也是展品之一，負責項目的廠房主管李良友稱，對於車輛早前展出時有很多人參觀感開心，「覺得有成功感。」
兩巴期望古董巴士可載客
這兩輛巴士現時並不可在路面載客。龔儉鋒認為，最好當然想古董巴士容許載客，甚至吸引遊客乘搭，又說這輛巴士年事已高卻仍有能力在路面行駛屬絕無僅有。李良友則稱很有信心載客，指古董巴士機械和其他設施都達標，「運輸署okay就可以。」