國慶巴士巡遊暨展覽下月辦 九巴六十年代「長牛」再現

運輸署下月將舉辦慶祝國慶巴士巡遊，8輛參與巴士會從銅鑼灣維多利亞公園出發，經軒尼詩道前往中環碼頭，包括九巴完成復修的丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」巴士等。維園同日起亦會一連4日舉辦免費巴士展覽，展出10輛退役、現役和新能源巴士，以及與巴士相關的新舊物品，門票今日起派發。

巴士巡遊下月19日早上舉行，8輛不同類型巴士包括九巴復修的丹拿E型「長牛」、城巴復古「大食鬼」和新大嶼山巴士亞歷山大丹尼士ADL E400等，會從維園出發，取道港島北岸前往中環碼頭，途經高士威道香港中央圖書館、軒尼詩道崇光百貨等地，全程20至30分鐘，詳情將於稍後公布。