國慶日康文署免費開放轄下博物館 幻彩詠香江10月推特別版

今年是國家成立75周年，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日透露，所有決策局會與其轄下部門就不同範疇舉辦各項活動；除一年一度的國慶酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花等大型節目外，還有一系列活動，如康文署會免費開放轄下博物館、籌辦國家成就展覽等，而幻彩詠香江在10月期間亦會推出國慶特別版。

楊潤雄昨出席立法會大會回應一眾議員口頭質詢，其中民建聯議員陳勇詢問政府會否將賀國慶元素融入各項文化旅遊項目及相關宣傳方式。而民建聯議員李慧琼就建議當局，利用各個博物館、圖書館，以至推動商場舉辦國慶展覽。選委界議員吳傑莊提及，國家航天科技出色，建議向國家借用曾經到過太空的裝置在港展出，提高市民對創科文化及對國家的感情。

楊潤雄回應指，政務司長正領導各局籌備國慶活動，而文體旅局將推出與國慶相關的文化旅遊節目，如「攜手抗敵──東江縱隊在深港地區的抗戰活動」展覽；而康文署亦正籌辦展覽，內容會以社會文化及科技角度，講述國家成立75周年的重大成就。另外，在國慶當日，康文署會免費開放轄下博物館。

綵燈會安排「華服Show」

楊潤雄又提到，維園舉辦的中秋綵燈會以慶祝國慶為主題，並邀請全港中小學以此主題遞交綵燈作品；綵燈會亦會安排「華服Show」，邀請市民穿著華服出席。此外，「幻彩詠香江」亦將在10月推出國慶75周年特別版。