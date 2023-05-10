國殤之柱｜《WSJ》質疑警執法「不經正常程序」　鄧炳強批嚴重不實完全誤導

《華爾街日報》(WSJ)就警方國安處早前在元朗檢走丹麥藝術家高志活創作、悼念「六四事件」雕塑「國殤之柱」發表一篇評論文章。保安局局長鄧炳強致函《華爾街日報》，批評文章毫無根據，嚴重誤導讀者。

鄧炳強在信中表示，警方國安處本月5日持法庭手令，檢走涉嫌違反國安法的一件證物，他認為文章質疑執法行動是「靜悄悄地進行」，以及「未經正常程序」，是嚴重不實。他指出，相關調查工作仍然繼續，根據調查發展取證屬合法合情合理，但文章以「藝術品」形容涉案證物，並指案件只涉及「異議」是完全誤導。鄧炳強強調，香港執法部門有責任彰顯公義，警方的行動屬捍衛法治，基於證據、嚴格依照法律就有關人士或組織行為採取行動，與其政治立場、背景和職業無關。