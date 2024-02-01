國泰向民航處交報告 認低估候命機師數目 農曆年向機師發放特別津貼

國泰航空日前取消多班航班，民航處要求提交報告。國泰昨日表示，已向民航處提交初步報告；農曆新年前會向處方提交詳盡報告，交代長遠改善措施的最新進展。國泰行政總裁林紹波表示，流感高峰期間員工缺勤較預期多，承認低估所需的候命機師數目。他承諾採取一切必要的措施，確保即將來臨的農曆新年旺季，提供穩定可靠的航班服務；又將向機師發放新的特別飛行津貼。

林紹波表示，本月初完成航班整合後，國泰日常航班運作已回復穩定可靠，亦沒有因機師人手安排而再取消額外航班，承諾採取一切必要措施，確保在農曆新年旺季，提供穩定可靠的航班服務。他表示，國泰將進行深入檢視，致力改善及加強航務營運規劃能力，以滿足將來發展需求。