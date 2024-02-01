國泰向民航處交報告 認低估候命機師數目 農曆年向機師發放特別津貼

國泰航空日前取消多班航班，民航處要求提交報告。國泰昨日表示，已向民航處提交初步報告；農曆新年前會向處方提交詳盡報告，交代長遠改善措施的最新進展。國泰行政總裁林紹波表示，流感高峰期間員工缺勤較預期多，承認低估所需的候命機師數目。他承諾採取一切必要的措施，確保即將來臨的農曆新年旺季，提供穩定可靠的航班服務；又將向機師發放新的特別飛行津貼。
林紹波表示，本月初完成航班整合後，國泰日常航班運作已回復穩定可靠，亦沒有因機師人手安排而再取消額外航班，承諾採取一切必要措施，確保在農曆新年旺季，提供穩定可靠的航班服務。他表示，國泰將進行深入檢視，致力改善及加強航務營運規劃能力，以滿足將來發展需求。
將與員工分享可觀利潤
林紹波又在向員工發出的內部通訊中表示，國泰將於農曆新年假期間，向機師發放新的特別飛行津貼，感謝他們在節日假期謹守崗位；公司會收集意見，檢討是否將相關津貼擴展至其他節日假期。林紹波指，公司去年取得出色的成果，將與員工分享一筆可觀的利潤。國泰回覆傳媒查詢稱，2月7日至18日農曆新年期間，向合資格機師提供特別津貼，以日常平均飛行時數為基準的薪酬15%、25%或30%作為獎勵。國泰稱，為慰勞及答謝機師不時需要在節假期間執勤，決定於農曆新年假期試行一項新的特別飛行津貼。集團將收集機師意見，並檢討是否將這項津貼擴展至其他節日假期。
林紹波又指，國泰正經歷為期2年的重建工作，但過程並非一帆風順，近期航班取消事件便是一個挫折，導致公司品牌和乘客對國泰的信心受影響，公司會從錯誤中學習和改進。