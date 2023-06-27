國泰客機周六急煞釀11傷　運輸及物流局：1個月內公布初步調查報告

國泰航空一架飛前往美國洛杉磯的客機，上周六(24日)凌晨在赤鱲角機場準備起飛，及後因技術故障中止起飛，返回登機閘口後乘客經逃生滑梯疏散，11名乘客過程中受傷送院。運輸及物流局回覆傳媒查詢表示，當局高度關注今次意外，民航意外調查機構已著手展開調查，並將於1個月內公布初步調查報告，民航署亦會與航空公司跟進事故調查進度。

國泰航空事發後發表聲明，指機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院。

消防當日以「泡炮」戒備

民航處早前回覆傳媒表示，空管塔台當日凌晨約0時20分接獲報告，指一架由香港飛往洛杉磯的國泰航空CX880航班，機組人員偵察到技術故障而終止起飛。飛機返回登機閘口後，機組人員在0時41分向塔台報稱左邊主輪胎着火，並啟動措施疏散乘客。民航處即時按照既定程序，通知消防局及其他相關單位。參與救援的消防處機場消防隊指揮官黃思律表示，當日到場後目測飛機起落架12個輪胎已經爆破或漏氣，探測溫度達100度，要以「泡炮」戒備，當萬一發生火警可即時灌救。