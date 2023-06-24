國泰客機疑輪胎故障彈出逃生梯　11人送院9人已出院（更新）

國泰航空一班由香港飛往美國的航機，今日（24日）凌晨在起飛前發生故障，需要取消起飛。航機在今早10時重新出發，而事故造成11名乘客送院，當中9人已經出院。

國泰透露，一班在今日凌晨前往洛杉磯的CX880航班，因為機組人員偵察到技術故障，因而終止起飛。在飛機返回登機閘口後，機組人員認為需要啟動預防性措施疏散乘客，於是安排乘客從逃生滑梯離開。國泰表示，飛機當時有17名機組人員及293名乘客，當中有11名乘客需要送院。

3人出院 航班今早重新起飛

國泰為事故對乘客造成不便致意，並表示會配合當局的調查。航空公司指，首要的任務是要照顧所有受影響的乘客及機經人員，故已安排乘客入住酒店，並調配另一架飛機前往洛杉磯。航班在今早10時許重新出發，國泰稱會為轉機的乘客作出安排。而國泰亦派員到醫院，為受傷的乘客及家屬提供協助。

機場管理局督指，在今日凌晨零時20分接獲通報，一班國泰航空前往洛杉磯的客機，在起飛時因訊號異常而中止起飛，並返回停機坪。飛機之後打開緊急逃生梯疏散。事故中包括10女1男，年齡介乎29至77歲的乘客，分別被送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治療。當中9人今早已分別出院，餘下2名乘客留醫。

據報，飛機機尾的起落架出現輪胎洩氣的狀況，未知是否與事故有關。