國泰航空近年一度出現「身份危機」　林紹波憶結束港龍航空屬困難決定

國泰航空近年開始到內地招聘員工，早前亦不時發生涉及內地乘客的風波。國泰航空行政總裁林紹波指，國泰航空在香港、內地和國際一度出現「身份危機」，有內地市民會疑惑國泰是中國或外國航空公司，香港乘客也會問是否仍然以香港為基地中心，還是一間正走向內地化的航空公司。他強調，國泰航空疫情後的新定位與香港一致，就是「植根香港，背靠祖國，聯通世界」。

林紹波在一個電視節目稱，國泰作為一個知名品牌，不時都會面對突如其來的公關危機，認為要先掌握所有情況和作出最好的決定，再研究如何發布消息、做好對外和對內的溝通等，「公眾見到我哋有咁嘅誠意，企啱咗位之後其實個危機會好快過去。」他又稱，公關危機一般需要在3日內處理完畢，作出決定後也要保持高透明度和真誠地溝通。

林紹波表示，新型肺炎疫情是國泰航空成立78年以來最困難的3年，提到香港是少數機組人員也要檢疫的城市，導致公司運力長期低於5%，低於其他航空公司可保持的三成運力，又說周邊不同地方的防疫措施只維持兩年，因此國泰航空去年開始重建業務時，起步比其他公司低和遲，需要加倍努力去追趕和重建。他很高興去年開始重建業務後，成功躋身全球五大最佳航空公司，目標是代表香港取得一面「奧運獎牌」，即成為全球最佳航空公司。

顧客十分受落「雙品牌」戰略

國泰集團在2020年結束港龍航空業務，林紹波形容這是非常困難的決定，因為港龍對很多顧客是有非常深厚感情的品牌，也是部分員工工作多年的公司，可是當時疫情十分嚴峻，要以維持大部分同事的生計為目標，又提到市場不時有意見認為，定位非常相近的國泰航空和港龍航空會帶來品牌混亂，加上當時又收購了香港快運(HK Express)。他表示，國泰航空其後決定走「雙品牌」戰略，即國泰航空提供高端服務、香港快運品牌提供低成本服務，形容顧客對「雙品牌」戰略十分受落。