國泰航空飲食年底回復疫前供應量 今年首季增180人 下周辦招聘會

疫後全球旅遊業步向復常，帶動航空和周邊配套需求。在港為超過40間航空公司提供飛機餐膳的國泰航空飲食服務期望，年內將服務量回復至2019年疫情前水平，即每日8萬至10萬個。公司於今年首季會增聘180人，下周將舉行招聘會。

國泰航空飲食服務(香港)昨招待傳媒參觀其機場島上約73,400平方米的廠房，包括平日為飛機乘客準備水果的生果房、烹調主餐的中央廚房，以及可同時以740個吊架運送1,480架餐車來往3層廠房的運輸系統等。

國泰航空飲食服務現時為超過40間航空公司提供飛機餐膳。公司行政總裁李載欣表示，隨著疫情放緩，各地政府亦陸續放寬出入境限制，不少航線亦復飛，飛機餐膳需求亦急速增加。她表示，目標在今年底飛機餐生產量可回復2019年疫情前水平，即每日生產8至10萬個飛機餐。

現時廠房有超過1,400名員工，連同其他支援人員共1,600至1,800人，但仍低過高峰期的2,700人。李載欣指，公司在今年首季度將招聘180個職位，當中六成為航運服務部，其餘則為航膳製作部、餐務整合部等。而全年共招聘數百人，具體人數視乎航班增班情況調整。