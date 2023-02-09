國泰航空飲食年底回復疫前供應量 今年首季增180人 下周辦招聘會

疫後全球旅遊業步向復常，帶動航空和周邊配套需求。在港為超過40間航空公司提供飛機餐膳的國泰航空飲食服務期望，年內將服務量回復至2019年疫情前水平，即每日8萬至10萬個。公司於今年首季會增聘180人，下周將舉行招聘會。
國泰航空飲食服務(香港)昨招待傳媒參觀其機場島上約73,400平方米的廠房，包括平日為飛機乘客準備水果的生果房、烹調主餐的中央廚房，以及可同時以740個吊架運送1,480架餐車來往3層廠房的運輸系統等。
國泰航空飲食服務現時為超過40間航空公司提供飛機餐膳。公司行政總裁李載欣表示，隨著疫情放緩，各地政府亦陸續放寬出入境限制，不少航線亦復飛，飛機餐膳需求亦急速增加。她表示，目標在今年底飛機餐生產量可回復2019年疫情前水平，即每日生產8至10萬個飛機餐。
現時廠房有超過1,400名員工，連同其他支援人員共1,600至1,800人，但仍低過高峰期的2,700人。李載欣指，公司在今年首季度將招聘180個職位，當中六成為航運服務部，其餘則為航膳製作部、餐務整合部等。而全年共招聘數百人，具體人數視乎航班增班情況調整。
研製蛋撻歷時9個月
近年機上餐飲選擇愈來愈多，乘客期望亦有所提升。國泰航空飲食服務不斷研發特色菜式，國泰航空顧客體驗及設計部設計烹飪廚師黃潮傑以去年推出的蛋撻作例，因要考慮氣壓、運輸等因素，加上人類在空中的味蕾會減弱，以至預留菜式要在機上翻熱，研製時亦要作調節。如公司去年推出的港式蛋撻，調試時間長達9個月。
而為提升製作飛機餐效率，廠房亦配置切橙機、自動擺盤機，以及全港僅有、最多每日可製8,000份奄列的奄列機，加快製餐流程。廠房曾創下單日為224個航班提供101,791個飛機餐的紀錄，而最高產能可達14萬個飛機餐。李載欣稱，隨著三跑於去年底落成，整個三跑系統於2025年投入服務，公司亦計劃增建二期大樓，進一步提升生產能力。