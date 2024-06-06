國泰航空｜今年10月開通香港至利雅得直航　每周安排3對航班

國泰航空在今年10月28日起，會開通香港至利雅得的直航服務。根據有關資料，國泰航空每周會安排3對航班，逢星期一、四、六出發。國泰指現時客運運力已回復至疫情前的80%，覆蓋全球約80個航點，預計明年首季可全面恢復運力。

國泰航空今日與沙特空中互聯聯通計劃進行航線啟動簽署儀式。國泰行政總裁林紹波說，利雅得是充滿活力的城市及金融中心。國泰開通直航，將為中國與沙特阿拉伯之間的商業、貿易和旅遊作出貢獻。

沙特冀2030年接待500萬名中國旅客

沙特空中互聯聯通計劃行政總裁Majid Khan表示，今年三大內地航空公司都開辦沙特阿拉伯航班，連接當地與深圳、上海和北京，年內提供約25萬個座位。隨國泰航空將開辦新航線，座位供應料增至約30萬個。他讚揚國泰航空是定位高的航空公司，在國際間有很強的品牌，能幫助當地發展旅遊業，特別是高檔次旅遊。他表示，沙特阿拉伯的目標在2030年接待500萬名中國旅客。