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2024-06-06 16:06:45

國泰航空｜今年10月開通香港至利雅得直航　每周安排3對航班

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國泰航空｜今年10月開通香港至利雅得直航　每周安排3對航班

國泰航空｜今年10月開通香港至利雅得直航　每周安排3對航班

國泰航空在今年10月28日起，會開通香港至利雅得的直航服務。根據有關資料，國泰航空每周會安排3對航班，逢星期一、四、六出發。國泰指現時客運運力已回復至疫情前的80%，覆蓋全球約80個航點，預計明年首季可全面恢復運力。

國泰航空今日與沙特空中互聯聯通計劃進行航線啟動簽署儀式。國泰行政總裁林紹波說，利雅得是充滿活力的城市及金融中心。國泰開通直航，將為中國與沙特阿拉伯之間的商業、貿易和旅遊作出貢獻。

沙特冀2030年接待500萬名中國旅客

沙特空中互聯聯通計劃行政總裁Majid Khan表示，今年三大內地航空公司都開辦沙特阿拉伯航班，連接當地與深圳、上海和北京，年內提供約25萬個座位。隨國泰航空將開辦新航線，座位供應料增至約30萬個。他讚揚國泰航空是定位高的航空公司，在國際間有很強的品牌，能幫助當地發展旅遊業，特別是高檔次旅遊。他表示，沙特阿拉伯的目標在2030年接待500萬名中國旅客。

運輸及物流局局長林世雄表示，沙特阿拉伯一直是香港長期緊密合作的航空夥伴。他指今日簽約是兩地航空夥伴關係的重要里程碑，又指開通直航服務，標誌香港堅定不移，致力為兩地旅客提供無縫的旅遊體驗，亦展現對兩地合作潛力的信心。

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