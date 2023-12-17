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2023-12-17 15:24:14

國產飛機C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場

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C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝)

兩架由國家自主研製的C919和ARJ21飛機結束訪港行程，今午(17日)於香港國際機場起飛離開。運輸及物流局表示，在國家民航局和中國商飛公司的支持下，兩架飛機的訪港活動得以順利舉行，讓香港市民見證國家航空製造業的重要里程碑，親身體驗國家在航空製造業發展的重大成就；並鼓勵廣大市民踴躍參與「C919飛機香港飛行演示」攝影比賽，於12月29日或之前透過香港機場管理局網上平台提交作品，分享C919飛機首次翱翔香港的最美一刻。

C919昨日維港上空作飛行演示

C919和ARJ21飛機抵港當日獲以水門禮迎接，翌日舉行歡迎儀式。其後活動包括在香港國際機場進行靜態展示，接近60個團體（包括行政會議、立法會、海外及本地航空業界，以及青年團體、地區組織等）共超過500名代表登機參觀；C919在維多利亞港上空作飛行演示；以及中國商飛公司代表與300多名青少年會面，分享有關兩架飛機的知識和發展。一系列活動不但讓市民更深入認識國家的航空發展步伐，亦有助增加青年人對國家的認同，啓發他們加入航空事業。

另外，C919，昨日上午10點半飛越維港上空作飛行演示，引來不少市民在維港兩岸觀賞，舉起手機拍攝，部分人顯得甚為興奮，呼叫：「嚟喇嚟喇」。而在全港最高的天際100觀景台上，一早已為市民安排位置拍攝，其中有不少攝影發燒友及「飛機迷」，拍攝C919進入維港上空，如「融入」中環中銀大廈及維港兩岸的高樓住宅的相片。

 

C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝) C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝) C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝)

李家超：國產客機展示國家工業製造領域新突破

特首李家超上星期在飛機歡迎儀式上指，國產客機從研製、投產、交付，到最終商用，展示國家在工業製造領域上實現新突破；又指，C919航班其中一位飛行員就是從香港民航處派往參加C919評審工作的飛行專家，令香港深感自豪。

C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝) C919和ARJ21結束訪港 今午離開國際機場 (李睿哲攝)
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