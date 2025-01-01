國產C919客機首航東航上海至香港線　陳美寶：港將在三方面助拓國際市場

國產大型客機C919今日首航中國東方航空上海虹橋至香港的商業航線，是C919首條飛往內地以外的航線，暫定每日往返一班。首航班次由一架機身為「閃耀中國紅」塗裝的C919客機執飛，早上8時15分從上海出發，兩小時後抵港，香港機場舉行「水門禮」歡迎儀式。

首航往上海乘客獲贈紀念品

客機下午1時05分在香港起飛，兩小時後在上海虹橋降落，這班MU722航班的乘客在登機前獲東航、機管局和旅發局等派發紀念禮物，包括紀念登機牌、熊貓曲奇、原木杯墊、旅行充電線等。前往上海的巴西旅客Pedro指，抵達登機閘後始知道乘搭C919，相信與乘搭其他飛機一樣，不擔心安全問題。

港航空培訓課程擬涵C919範疇

運輸及物流局局長陳美寶在本港的C919相關儀式致辭稱，非常感謝和榮幸香港成為內地城市以外，首個設有定期航班的地點，為香港這個國際航空樞紐打開新篇章，定期航班亦讓更多市民有機會感受國家航空發展成就，本港將會在飛機維修、人才培訓和飛機租賃三方面，協助國產飛機拓展國際市場。她透露，香港國際航空學院正考慮把培訓課程，擴展至涵蓋C919相關範疇，支持國產飛機拓展海外市場，以及正計劃加強飛機維修工程師的培訓，在香港培育更多C919相關人才。

東航安全總監趙清致辭時表示，C919執飛「滬港快線」定期航班，為兩地旅客提供更便捷和高效的出行選擇，更讓香港市民有機會近距離感受中國航空業的飛躍。他期望C919能借助香港「背靠祖國、聯通世界」的獨得優勢，為國產飛機開拓更大市場奠定基礎。