國產C919客機首航東航上海至香港線　陳美寶：港將在三方面助拓國際市場

國產大型客機C919今日首航中國東方航空上海虹橋至香港的商業航線，是C919首條飛往內地以外的航線，暫定每日往返一班。首航班次由一架機身為「閃耀中國紅」塗裝的C919客機執飛，早上8時15分從上海出發，兩小時後抵港，香港機場舉行「水門禮」歡迎儀式。
首航往上海乘客獲贈紀念品
客機下午1時05分在香港起飛，兩小時後在上海虹橋降落，這班MU722航班的乘客在登機前獲東航、機管局和旅發局等派發紀念禮物，包括紀念登機牌、熊貓曲奇、原木杯墊、旅行充電線等。前往上海的巴西旅客Pedro指，抵達登機閘後始知道乘搭C919，相信與乘搭其他飛機一樣，不擔心安全問題。
港航空培訓課程擬涵C919範疇
運輸及物流局局長陳美寶在本港的C919相關儀式致辭稱，非常感謝和榮幸香港成為內地城市以外，首個設有定期航班的地點，為香港這個國際航空樞紐打開新篇章，定期航班亦讓更多市民有機會感受國家航空發展成就，本港將會在飛機維修、人才培訓和飛機租賃三方面，協助國產飛機拓展國際市場。她透露，香港國際航空學院正考慮把培訓課程，擴展至涵蓋C919相關範疇，支持國產飛機拓展海外市場，以及正計劃加強飛機維修工程師的培訓，在香港培育更多C919相關人才。
東航安全總監趙清致辭時表示，C919執飛「滬港快線」定期航班，為兩地旅客提供更便捷和高效的出行選擇，更讓香港市民有機會近距離感受中國航空業的飛躍。他期望C919能借助香港「背靠祖國、聯通世界」的獨得優勢，為國產飛機開拓更大市場奠定基礎。
國家民航局料促進兩地交流
陳美寶在儀式後稱，當局都很期待C919可拓展至連接香港和其他內地城市航線，但首要是做好本分，即上海至香港定期航班的推廣，讓內地航空公司對香港有信心。她並指，機場三跑道系統啟用後，聖誕節期間航班升降量大致回復疫情前水平，期望新一年能進一步提升運力。
另外，東航在C919出發前於上海虹橋機場舉行揭幕儀式，國家民航局華東地區管理局局長萬向東稱這將進一步為國產客機的商業化營運，累積更加寶貴的經驗，為日後國產客機走向國際市場奠定堅實基礎，同時促進兩地交流和人員往來，為兩地發展帶來新機遇。今年13歲的張同學專誠購買上海至香港的兩張機票，獨自體驗首航班次，對於能夠乘搭首航班次感自豪，形容這是中國航空業的里程碑，又大讚機上座位寬敞、衞生條件好，滿意今次飛行體驗，他抵港後獲香港旅發局贈送紀念品。