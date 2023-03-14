圖2萬元賄校長換兒子獲取錄  家庭主婦認罪押至月底判刑

廉政公署早前落案起訴一名家長圖為兒子獲取小一學位，以現金20,000元行賄一名官立小學校長，校方向廉署舉報貪污而揭發事件。被告今日(14日)在東區裁判法院承認控罪。主任裁判官徐綺薇將案件押後至3月28日判刑，以待索取被告的背景報告。被告還押懲教署看管。
被告李君萍(45歲)，報稱家庭主婦，今日承認一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。主任裁判官指，明白家長會為子女爭取最好入學，但大前提是要守法，不可以不公平渠道達到目的。被告有計劃地行賄以謀取私利，對憑實力入學的學生不公平，罪行性質嚴重。
校長拒接受賄款並向廉署舉報
案情透露，教育局於2022年6月1日及2日公布當年9月小一入學統一派位結果。透過教育局申請小一入學費用全免，家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。被告遂於2022年7月18日到學校要求校長重新考慮其兒子的入學申請，並向對方提供現金賄款20,000元，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。
教育局禁止員工就取得小一學位向家長索取或從家長接受利益。廉署高度讚賞校方主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間與教育局共同提供全面協助。
辯方求情指被告不懂港法律
辯方求情時指，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）是被告兒子的第一志願，事件是由被告為兒子小一入學申請學位而引起，被告丈夫起初填錯入學申請表格，希望申請候補機會，但兒子第一次會面不成功，被告希望幫兒子搵到好學校，但又不認識香港法律。辯方表示被告坦白認罪，減省法庭時間，案底已是給她的大教訓，而且其家翁不原諒她賄賂校長一事，令她與兒子被逐出家門，需另覓住所居住，希望法庭考慮判處社會服務令或緩刑，但徐官立即表示不會考慮有關判刑建議。
官批評被告為謀個人私利令他人利益受損
徐官判刑時指她明白及理解被告作為家長為子女爭取入讀心儀學校的想法，但前提必須是要守法，不能透過不公正渠道達到目的。徐官批評被告為了謀取個人私利，令他人利益受損，抹煞其他人靠實力考入學校的機會，強調行賄罪屬嚴重罪行，法庭必須判處阻嚇性刑罰。而被告把18張1000元鈔票及4張500元鈔票放入信封交予校長，屬有計畫地犯案，認為即時監禁是唯一適當的判刑選擇，但會先為被告索取背景報告再作考慮。