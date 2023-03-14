圖2萬元賄校長換兒子獲取錄  家庭主婦認罪押至月底判刑

廉政公署早前落案起訴一名家長圖為兒子獲取小一學位，以現金20,000元行賄一名官立小學校長，校方向廉署舉報貪污而揭發事件。被告今日(14日)在東區裁判法院承認控罪。主任裁判官徐綺薇將案件押後至3月28日判刑，以待索取被告的背景報告。被告還押懲教署看管。

被告李君萍(45歲)，報稱家庭主婦，今日承認一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。主任裁判官指，明白家長會為子女爭取最好入學，但大前提是要守法，不可以不公平渠道達到目的。被告有計劃地行賄以謀取私利，對憑實力入學的學生不公平，罪行性質嚴重。

校長拒接受賄款並向廉署舉報

案情透露，教育局於2022年6月1日及2日公布當年9月小一入學統一派位結果。透過教育局申請小一入學費用全免，家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。被告遂於2022年7月18日到學校要求校長重新考慮其兒子的入學申請，並向對方提供現金賄款20,000元，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。

教育局禁止員工就取得小一學位向家長索取或從家長接受利益。廉署高度讚賞校方主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間與教育局共同提供全面協助。